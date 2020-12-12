分析师：苹果 iPhone 12 mini 是四款机型中最不受欢迎的一款

IT之家12月12日消息 PCMag 首席移动分析师萨沙 · 塞根 (Sascha Segan)在一份最新的 Wave7 研究报告中指出，就销量而言，iPhone 12 mini 并没有引起太大轰动，12 mini 是 “最疲软的”一款。在发售的第一个月中，iPhone 12 mini 仅占各各大运营商销售额的 4% 至 5%。

值得一提的是，分析师还指出，iPhone 12 mini 是过去三年里上市首周销量最惨的 iPhone。

IT之家了解到，苹果 iPhone 12 mini 已在上个月 13 日正式发售，采用 A14 仿生芯片和 5.4 英寸超视网膜 XDR 显示屏，配备 1200 万像素超广角、广角双摄。64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

据统计，iPhone 12 的大屏型号是该系列产品中最受欢迎的型号，在美国三大运营商中的销售额占其总销售额的 24% 至 33%。相对于 iPhone 12 mini，消费者更愿意购买更便宜的 iPhone SE。

另外一家分析机构 Flurry Analytics 也同意上述观点：“到目前为止，12 mini 是最不受欢迎的 iPhone 12，也是过去三年上市周最不受欢迎的 iPhone。”“消费者可能认为，小屏设备并没有以前认为的那么重要。iPhone 12 比 iPhone 12 mini 多花 100 美元就能获得 24% 的屏幕面积和更强的续航。此外，今年早些时候发布的第二代 iPhone SE 也会蚕食 iPhone 12 mini 的市场份额。”

报告最后指出，“12 mini 是一个完美的例子，可以帮助（分析机构）测试人们是否真的特别想要小屏手机，而不仅仅是便宜的手机。而目前来看答案是可悲的——没有多少美国人同意我们（媒体和评测机构）的喜好。”