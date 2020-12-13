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微软 Surface Laptop Go 推送首个 Win10 固件更新：修复指纹识别

2020/12/13 9:10:48 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月13日消息 外媒 onMSFT 报道，微软 Surface Laptop Go 的用户迎来该设备有史以来的首次固件更新，这将为 Windows Hello 体验等带来一些改进。

Surface Laptop Go 已经上市两个月左右，这款设备采用了开箱即用的 Windows 10 S 模式，用户可以自行升级到完整的 Windows 10 系统。

但此前一些用户发现，Surface Laptop Go 升级 Windows 10 预览版后，你该设备将停止读取指纹识别。并且当试图重置指纹识别时，设备声称它甚至无法映射到指纹按键

IT之家获悉，Surface Laptop Go 固件更新 3.15.12011.10134 也改善了 “阅读器性能”。本次更新中推出的其他改进包括一些优化。

  • Surface System Telemetry Driver – System Device

  • Surface Touch Firmware

  • Surface UEFI Firmware

该固件更新正在逐步推送，对于大多数设备来说，它应该很快就会出现在 “设置”Windows 更新页面中。

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关键词：Surface Laptop Go微软

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