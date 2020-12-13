华硕上架多款笔记本电脑：搭载锐龙 5000U 系列处理器

IT之家12月13日消息 知名爆料者 @momomo_us 挖掘出了华硕四款笔记本电脑新品，除华硕 TUF Gaming 外还有三款搭载锐龙 5000U 系列处理器的机型，型号分别为华硕 S533UA-BQ048T 、S732UA-AU059T、TM420UA-EC004T，预计分属于 VivoBook和 VivoBook Flip 系列。

前两款机型分别是 15.6 英寸和 17.3 英寸屏幕，搭载 AMD 锐龙 7 5700U 处理器（频率为 1.8/4.25 GHz，8 核 16 线程，4 MB 三缓），而后者是一款 14 英寸机型，搭载 AMD R5 5500U 处理器（2.1/3.95 GHz，6 核 12 线程，3 MB 三缓），三款机型屏幕均为 1920 x 1080 分辨率。

型号 S533UA S732UA TM420UA 屏幕尺寸 15.6 17.3 14 处理器 R7 5700U R7 5700U R5 5500U 内存 16 GB 16 GB 8 GB 硬盘 1TB 512GB 512GB 重量 1.8kg 2.3kg 1.5kg 厚度 16.1mm 19.9 mm 18.2 mm 电池 45 Wh 45 45



其他方面，S533UA 提供了 HDMI 1.4、3.5mm 耳机孔、2x USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器等接口；

而 S732UA 提供了 HDMI、2x USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器、3.5mm耳机孔,、音频输出接口；

TM420UA 提供了 HDMI、USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器,、3.5mm耳机孔等接口。

IT之家了解到，该系列机型同样未公布售价和发布日期等信息。