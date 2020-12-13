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华硕上架多款笔记本电脑：搭载锐龙 5000U 系列处理器

2020/12/13 9:57:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月13日消息 知名爆料者 @momomo_us 挖掘出了华硕四款笔记本电脑新品，除华硕 TUF Gaming 外还有三款搭载锐龙 5000U 系列处理器的机型，型号分别为华硕 S533UA-BQ048T 、S732UA-AU059T、TM420UA-EC004T，预计分属于 VivoBook和 VivoBook Flip 系列。

前两款机型分别是 15.6 英寸和 17.3 英寸屏幕，搭载 AMD 锐龙 7 5700U 处理器（频率为 1.8/4.25 GHz，8 核 16 线程，4 MB 三缓），而后者是一款 14 英寸机型，搭载 AMD R5 5500U 处理器（2.1/3.95 GHz，6 核 12 线程，3 MB 三缓），三款机型屏幕均为 1920 x 1080 分辨率。

型号S533UAS732UATM420UA
屏幕尺寸15.617.314
处理器R7 5700UR7 5700UR5 5500U
内存16 GB16 GB8 GB
硬盘1TB512GB512GB
重量1.8kg2.3kg1.5kg
厚度16.1mm19.9 mm18.2 mm
电池45 Wh45 45

其他方面，S533UA 提供了 HDMI 1.4、3.5mm 耳机孔、2x USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器等接口；

而 S732UA 提供了 HDMI、2x USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器、3.5mm耳机孔,、音频输出接口；

TM420UA 提供了 HDMI、USB-A 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、Micro SD读卡器,、3.5mm耳机孔等接口。

IT之家了解到，该系列机型同样未公布售价和发布日期等信息。

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关键词：华硕处理器

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