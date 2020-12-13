美国科技公司上市步伐加快，10 大科技公司 IPO 今年占 3 席

就融资额而言，美国 10 大科技 IPO（首次公开招股）中，有 3 个是今年发生的，其中本周就发生了两个。

12 月 9 日和 10 日，DoorDash 和 Airbnb 分别开始上市交易。此外，软件销售商 Snowflake，曾于 9 月份首次在纽约证券交易所上市。

通过 IPO，这 3 家公司都筹集了超过 30 亿美元的资金，市值达到 550 亿美元至 1000 亿美元之间，跻身美国科技公司市值前 30 名之列。在 IPO 之前，这 3 家公司只有两位数的估值，每家公司都曾获得了来自私人股本公司、基金机构、战略投资者和主权财富基金的大量投资。

佛罗里达大学金融学教授、IPO 专家杰伊 · 里特 (Jay Ritter)表示，来自主权财富基金和共同基金在 IPO 之前的大量投资，推高了私人市场估值。这使得 Snowflake、DoorDash 和 Airbnb 这样的公司能够容易地筹集到私人资本，因此推迟了它们上市的时间。

今年疫情大流行，但股市并没有受到负面影响，反而出现了大牛市景象。这 3 家公司能够获得高市值，无疑得益于股市的红火。

预计电商 Wish 年底也可能会 IPO，融资规模至少超过 10 亿美元。而游戏公司 Roblox 据称明年 IPO。另外，包括 UiPath 和 Databricks 等云计算软件公司在内的一些软件公司成长很快，预计它们可能在 2021 年走上 IPO 里程。

通过 IPO，Uber 在 2019 年 5 月筹集了 80 多亿美元，这让其成为有史以来美国第二大科技公司 IPO，仅次于 Facebook。Facebook 在 2012 年 IPO 时，筹集了 160 多亿美元资金。另外，Lyft 在 2019 年 3 月通过 IPO 筹集了 26 亿美元，在美国科技公司 IPO 排名榜中名列第 8。