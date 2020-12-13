微软 Win10 Dev 预览版 Build 21277 发布： ARM 支持 x64 模拟器（附更新内容大全）

IT之家12月13日消息 微软官方近期面向 Windows 10 Dev 开发频道推送预览版 Build 21277（RS_PRERELEASE）。这些构建版本将通过 Windows Update 中的 “seeker（探索者）”体验作为可选更新提供。用户可以选择安装当前提供的 RS_PRERELEASE 版本。目前这种 RS_PRERELEASE 版本的体验只是暂时的，微软计划在假期后的某个时候，将 Dev 频道中的所有内测用户转回接收 RS_PRERELEASE 的版本。

IT之家获悉，包括 emoji 选择器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知等在 10 月底被临时移除的功能，将在该 RS_PRERELEASE 构建版本中回归。

微软提醒，一旦 Insider 测试用户选择安装 RS_PRERELEASE 版本，他们将不能再接收 FE_RELEASE 版本，因为他们的设备将处于更高版本号。Insider 仍然可以选择回滚到以前的版本，最长 10 天或直到他们接受另一个版本。

下面是更新内容：

Windows 10 ARM PC预览版支持 x64 仿真模拟器

使用 Windows 10 ARM 电脑用户在安装此版本后，可以通过从微软商店或从他们选择的任何其他位置安装 x64 应用程序来尝试 x64 仿真模拟。

增加对 Unicode Emoji 12.1 和 13.0 支持

从本次构建版本开始，Insiders 将首次看到微软为支持 Emoji 12.1 和 13.0 而设计的表情符号，这次更新为 Windows 10 带来 200 多个新的表情——包括珍珠奶茶、含泪的笑脸、忍者、魔法棒等等。

作为这一变化的一部分，微软引入了一种性别中立的表情符号设计，你现在可以在其表情符号面板和触摸键盘中选择相应的男性或女性设计。

你还会发现微软对他们现有的表情符号做了一些调整，以提高跨平台的一致性。

▲旧版本

▲新版本

要调出表情符号面板并查看所有变化，请按 Windows 键+句号（.）或 Windows 键+分号（；）。

微软还根据 Insider 的反馈对其表情符号搜索术语进行了一些改进。

变化和改进

微软更新了打开或关闭窗口时的动画，使过渡更平滑。

基于Insider反馈，你现在可以使用Windows中内置的屏幕截图体验（WIN + SHIFT + S）来创建屏幕的截图，并将其直接粘贴到文件资源管理器中选择的文件夹中，将屏幕截图保存在那里。（已包含在功能体验包中）

在二合一触控设备上以纵向姿势使用触控键盘现在支持分离键盘模式。（已包含在功能体验包中）

现在可以卸载截图工具了。如果你选择卸载它，可以通过设置中的可选功能页面重新安装。

微软做了一些调整，以改善任务管理器的性能选项卡中图表的缩放逻辑。

微软更新了注册表编辑器，使查找窗口、重命名键和其他地方都支持CTRL + Backspace来一次删除单词。

当使用操作中心中的删除键或消除按钮清除通知组时，“讲述人”现在将宣布通知组已被清除，而不是仅仅将焦点转移到下一个通知组。

根据反馈，微软正在调整离线地图设置中的一些字符串，以提高清晰度。

为了帮助你更快地找到你要找的东西，微软更新了“开始”菜单所有应用程序列表中的文件夹逻辑，如果一个文件夹只包含一个项目，现在将显示该项目以代替文件夹。

修复

修复了导致一些用户在使用微软帐户登录各种应用程序时看到错误 0x80070426 的问题。

修复了在文件资源管理器中限制搜索特定文件夹时，意外地从子文件夹返回结果的问题。

修复了当试图从已保存的文件资源管理器搜索中打开文件时，会出现 “目录名称无效”的错误问题。

修复了在文件资源管理器中进行搜索，并点击列头旁边的箭头以查看结果可用过滤器列表后，它会卡在 “计算过滤器 ...”上，而不会实际显示任何过滤器的问题。

修复了在 “开始”菜单中 “电源”选项的工具提示中的撇号不能正确显示的问题。

修复了可能导致 Microsoft Edge 窗口意外地与任务栏中的文件资源管理器分组的问题。

修复了使用触摸板手势切换虚拟桌面时，可能导致 explorer.exe 崩溃的问题。

修复了如果你使用 “开始”菜单中的选项来切换用户，可能会导致 acrylic 意外地无法应用到登录屏幕的问题。

修复了可能导致通知区域中的 Windows 安全图标持续显示通知的僵局，尽管 Windows 安全应用程序没有警报的问题。

修复了 “设置”>“隐私”>“通知”中的一个错别字。

修复了一个影响某些用户登录设置加载性能的问题。

修复了 ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment URI 无法打开登录设置中安全密钥管理选项的问题。

修复了可能会导致你的名字和个人资料图片意外地从 “设置”顶部横幅中消失的问题。

修复了可能会导致 Windows Update 更新设置中显示已启用电池保护程序，但实际上并未启用的问题。

修复了可能导致你在关闭意外地看到一条消息时显示：“关闭 1 个应用程序并签出。任务主机正在停止与同步语言设置有关的后台任务”，即使没有打开任何应用程序也有显示的问题。

修复了导致名称中含有日文字符的打印机无法在打印机和扫描仪设置中正确显示的问题。

修复了后台设置仍然显示 “同步你的设置”链接的问题，尽管该选项已不再支持。

修复了导致一些应用程序在应用和功能设置中显示意外变暗的问题。

修复了可能会导致在按下 WIN + Shift + S 后没有将屏幕截图复制到剪贴板的问题。

修复了当玩启用硬件加速 GPU 调度的游戏时，可能会导致错误检查 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 的问题。

修复了在触摸键盘上的修饰键（如 CTRL 或 Shift）被按住时，稍加拖动就可能导致该键被卡住的问题。

修复了触摸键盘中的剪贴板图标（当有内容可粘贴时）意外地变小的问题。

修复了几个影响触控键盘性能的问题。

修复了最近几次版本中影响触摸键盘可靠性的问题。

修复了当使用高对比度时，触摸键盘中一些键的边框与键的颜色相同的问题。

修复了当使用高对比度时，触摸键盘的语言列表中的项目意外地使用禁用的文本颜色的问题。

修复了影响触摸键盘与讲述人使用的问题。

修复了从触摸键盘选择剪贴板历史项目后，可能无法随后选择文本候选者的问题。

修复了如果你试图使用子键将一个字符输入密码字段，触摸键盘会崩溃的问题。

修复了触控键盘用户在重启 explorer.exe 后可能会导致 explorer.exe 陷入重启循环的问题。

修复了日语 IME 在重新转换后，可能无法在字符串中显示当前假名的问题。

修复了日语 IME 上下文菜单中假名输入模式状态与实际状态不同步的问题。

修复了在使用日语 IME 时，每次切换焦点后 ctfmon.exe 手柄使用量意外持续增加的问题。

修复了当使用日语 IME 在浏览器的 URL 栏中输入时，使用空格转换字符串后，选择浏览器建议的上 / 下箭头无法工作的问题。

修复解决新的语音输入体验的工艺问题。

修复了当启用飞行模式时，尝试使用语音打字会导致出现预期大的认证弹窗飞出。

修复了语音打字在初始化时可能会卡住而无法开始监听的问题。

修复了如果语音打字打开，你切换语言，它可能会意外地再次开始听的问题。

修复了通知上的关闭按钮在触摸时无法使用的问题。

修复了当有可用的通知时，操作中心有时会意外地显示空白的问题。

修复了从通知到任务栏的边距与从通知到屏幕侧面的边距不一样的问题。

修复了可能导致焦点辅助快速操作没有响应的问题，进入焦点辅助设置，使设置页面崩溃。

修复了如果你通过运行 %windir%/notepad.exe 来启动记事本，那么记事本的图标将无法在标题栏中正确显示的问题。

修复了在现有的现代待机状态下，你可能会看到显示器打开，但不久之后就会出现 bug 检查，说显示器花了太长时间才打开的问题。

修复了导致一些 Insiders 最近看到一个错误检查，指出内存管理的问题。

修复了导致一些 Insiders 最近看到一个错误检查说系统服务异常的问题。

修复了可能导致任务管理器的性能选项卡部分对鼠标滚轮或触摸板平移事件没有反应的问题。

修复了任务管理器中的 “电源使用情况”和 “电源使用趋势”列在按该列排序时没有显示指示方向性的箭头的问题。

已知问题