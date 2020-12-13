苹果 App Store 宣布封杀 X-Mode 追踪 SDK：开发者两周内整改

IT之家12月13日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果和谷歌都在打击整合 X-Mode 社交追踪软件的应用。据《华尔街日报》报道，苹果已经通知开发者，他们有两周的时间从应用中删除 X-Mode 的追踪器。

调查报告显示，X-Mode 直接从应用程序中收集数据，并最终将其传递给美国国防承包商。X-Mode 会付费将其 SDK 嵌入其他开发者的应用中，以换取其收集的位置数据。

IT之家获悉，苹果已经通知开发者，他们有两周的时间从申请者中删除 X-Mode SDK，否则这些应用可能会被从 App Store 中完全移除。根据外媒 toady 报道，苹果公司的审查发现，30 家开发者制作的 100 款应用中包含了 X-Mode SDK。

苹果以可能违反其有关数据使用和共享的规则为由，给开发者两周时间删除 X-Mode SDK。苹果告诉开发者，X-Mode 似乎 “根据收集到的用户数据偷偷建立用户档案”，这违反了其服务条款。

据悉，苹果和谷歌向为参议员 Ron Wyden 工作的调查人员透露了他们禁止 X-Mode SDK 的决定，后者一直在调查 “向政府实体出售位置数据”的问题。

X-Mode 表示，它正在 “重新评估其政府工作”，但其表示，它只是在收集与大多数其他广告 SDK 类似的数据。

“考虑到 X-Mode 收集的移动应用数据与大多数广告 SDK 类似，禁止 X-Mode 的 SDK 将对生态系统产生更广泛的影响，苹果和谷歌将开创一个先例，即他们可以决定私人企业收集和使用移动应用数据的能力。”该公司表示。

在苹果决定禁止 X-Mode 的同时，它继续在 iOS 和 App Store 内对隐私进行双重保护。它要求在 App Store 中贴上新的应用隐私标签，并在明年的 iOS 14 中推出新的应用追踪透明功能。