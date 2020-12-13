三星发布 Game Driver App，可为手机独立更新 GPU 驱动

IT之家12月13日消息 目前的安卓手机尽管已经做到了非常高的易用性，但是和 Windows 设备比起来，其驱动更新的方式还比较繁琐，依旧依靠系统更新来完成。相比于 PC 平台显卡频繁的驱动更新速度，手机系统更新的频率以及效率都远远落后，限制了游戏性能的发挥。三星近日为其 Galaxy S20、N20 手机发布了名为 “Samsung GameDriver”的 App，可以单独更新 GPU 驱动。

这款应用是三星联合谷歌、高通、ARM 联合开发的。由于三星在同一型号手机使用不同的处理器（骁龙 865、Exynos 990），因此推出了两个软件版本，分别支持高通 Adren GPU 以及三星 Exynos 处理器的 Mali GPU。这款 App 大小仅为 51MB 至 61MB。现在最新的 GPU 驱动支持《使命召唤》、《堡垒之夜》、《Black Desert Mobile》三款游戏，未来将支持更多的游戏。

三星表示，Samsung GameDriver 这款软件未来将支持更多的手机型号。

IT之家了解到，此前高通曾宣布骁龙 865、765 等处理器支持 OTA 升级 GPU 驱动，Pixel 4，Pixel 4 XL，Galaxy Note 10 和 Galaxy S10 这几款手机也将获得支持。

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