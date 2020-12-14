LG“彩虹”柔性屏手机曝光：两边拉伸展开，将于明年发布

IT之家12月14日消息 LG 将于明年发布的旗舰手机此前已经曝光，将搭载晓龙高通 888 处理器。今日外媒 Korea IT News 报道，LG 明年的手机将命名为 “Rainbow”彩虹以及 Q83。由于 LG 自身具备柔性屏生产能力，因此它将在这一领域取得领先优势，同时推出高端、入门机型获得收益。

▲ 图片来自LetsgoDigital，下同

根据外媒报道，LG 的此款手机采用两边滑出的方式，与目前任何一款柔性屏、折叠屏手机都不同。手机屏幕背面采用可以滑动的连杆、弹簧组成，两边都可以展开，并且支持仅展开一边。该手机屏幕尺寸为 6.8 英寸，展开时 7.4 英寸，与三星 Galaxy Z Fold2 相比，这种设计预计会更薄、更轻。

▲ LG 官方此前发布的预热图片

LG 还将发布一款名为 Q83 的入门款手机，同样支持 5G 信号，硬件规格将不会令人失望。

IT之家此前报道：《LG 可卷曲手机已在韩国运营商数据库中注册，或搭载骁龙 888 处理器》展现了 LG 即将发布的新款手机。根据描述，该可卷曲屏手机将搭载最大 7.4 英寸的屏幕，分辨率 2428×1600 。电池容量为 4200mAh，将搭载高通晓龙 888 处理器，配备 16GB 内存。