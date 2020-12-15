《赛博朋克 2077 》故障导致 CDPR 市值缩水 37%，但员工奖金照发

据报道，波兰视频游戏发行商 CD Projekt 高管日前表示，尽管刚刚上市的游戏大作《赛博朋克 2077》（CyberPunk 2077）的表现还不够完美，但无论游戏的外部评价如何，开发人员都将获得全额奖金。

CD Projekt 高管在致员工的一封电子邮件中称，无论游戏的评价如何，他们都将获得全额奖金。而此前，该游戏的开发人员曾被告知，他们将根据游戏的关键性能来获得额外奖励。

上周推出的《赛博朋克 2077》是今年最受瞩目的游戏大作之一，对每隔几年才推出新游戏的 CD Projekt 来说，这是一次不朽的发行。因其机制和故事而广受好评，这款科幻角色扮演游戏在发布前已售出 800 多万份；但上市后，也因故障和漏洞的数量，而受到猛烈抨击。

截至上周五，《赛博朋克 2077》在点评聚合网站 Metacritic 上的评分为 90 分（满分 100 分），尽管分数已经很高，但仍然让股东们感到失望。而且，这只是 PC 平台的，不包括主机版游戏。以目前的 Bug 情况，最终的评分很容易跌破 90 分。如果分数降到 90 分以下，可能就达不到 CD Projekt 最初为奖金支付设定的门槛。

但《赛博朋克 2077》工作室负责人兼创意总监亚当 · 巴多夫斯基（Adam Badowski）在发给员工的电子邮件中称：“我们最初的奖金制度侧重于游戏的评分和发行日期，但经过考虑后，我们认为这一措施在目前的情况下是不公平的。我们低估了实现这一目标所涉及的时间长度和复杂性，但你们还是竭尽全力推出了一款雄心勃勃、很特别的游戏。”

据悉，CD Projekt 为《赛博朋克 2077》设置的奖金制度很复杂。据三名现任和前任员工透露，公司的团队领导每个月都会向他们认为理应获得荣誉的团队成员发放代币。如果游戏符合某些标准，比如好评和及时发行，这些代币就会被转换成奖金。

在新系统下，即使《赛博朋克 2077》被推迟，审查分数参差不齐，这些代币也将得到保证。这项绩效奖金是在每年定期的利润分享之外发放的。

尽管这一结构将在经济上奖励一些员工，但有人担心，它会促使员工延长工作时间。今年 9 月曾有报道称，自 2018 年以来，CD Projekt 的开发人员一直在断断续续地过度加班。

据悉，CD Projekt 要求所有员工在游戏发布之前的几个月里每周工作六天。对奖金制度持批评态度的开发人员表示，奖金制度暗含着鼓励员工晚上和周末加班，以显示他们在努力工作。

由于《赛博朋克 2077》出现一系列技术故障，并导致 CD Projekt 公开道歉，向不满的游戏机玩家提供退款，该公司股价已连续三个交易日暴跌。到目前为止，CD Projekt 市值已缩水 37%。