CDPR 就《赛博朋克 2077》向主机玩家道歉：努力优化，开放退款

IT之家 12 月 14 日消息 CDPR 今日发布公告，就《赛博朋克 2077》在主机平台上的表现向玩家道歉，官方称，“我们没有在上世代的基础版主机上展示游戏，导致您在决定购买游戏前没能获得足够充分的信息”。官方表示会持续优化和修复游戏，下个补丁将在 7 天内推出。

此外，主机玩家可以在接下来的一周内，即 2020 年 12 月 21 日之前提出申请退款。官方还表示，PC 玩家也会收到持续的更新，以改善游戏体验。

IT之家了解到，玩家反映《赛博朋克 2077》在主机上的画质远不及 PC，而在 PS4、Xbox One 上更是得到 “勉强能玩”的评价。

官方公告：

‍亲爱的玩家：

首先，我们真诚地向您道歉。在游戏发售之前，我们没有在上世代的基础版主机上展示游戏，导致您在决定购买游戏前没能获得足够充分的信息。我们也应该更关注游戏在 Xbox One 和 PlayStation 4 的表现，让您获得更好的体验。

接下来，我们会修复 bug 和崩溃问题，并优化整体的游玩体验。首个在线修复已经在所有平台推出，而下一个也将在 7 天内推出。我们会持续地推出更多补丁。（圣诞）假期过后，我们会继续工作——首先推出两个大型更新。首个更新会在 1 月来临，第二个则会是在 2 月。这些将解决玩家用上世代主机游玩时遇到的最突出的问题。我们会在每个更新发布前公示它们的内容。它们不会让上世代主机的体验和高端 PC 或次世代主机上一模一样，但会比现在更加接近。

最后，我们始终希望每个购买我们游戏的玩家都能满意而归。如果您愿意给我们一次机会，我们将非常感谢。但如果您对游戏在您主机上的表现不满意且不愿意等待后续更新，您可以选择通过 PSN 或 Xbox 等原购买渠道退款。如果退款被拒绝，请邮件至 [email protected] ，相关工作人员将全力提供帮助。从今天开始，您可以在接下来的一周内，即 2020 年 12 月 21 日之前提出申请。

真诚地，

Marcin Iwiński, Adam Kiciński, Adam Badowski, Michał Nowakowski, Piotr Nielubowicz, Piotr Karwowski

P.S. PC 玩家也会收到持续的更新，以改善游戏体验。