售价 548 元，诺基亚 C1 Plus 正式发布：1GB+16GB 存储，聚碳酸酯机身，可拆卸电池

IT之家12月15日消息 外媒 Neowin 报道，诺基亚手机（HMD Global）发布了其最低成本的 4G 智能手机 C1 Plus，售价 69 欧元（约合人民币 548 元），用户可以获得拥有 2500mAh 电池、4G 网络和 HD + 屏幕的智能手机。IT之家获悉，这款设备是为那些预算有限的但想要现代 Android 体验的用户提供的，没有臃肿的软件。

诺基亚 C1 Plus 配置规格如下：

操作系统： Android 10 (Go 版)

内存：1GB DDR3

CPU: 四核 1.4GHz

SIM 卡：提供双卡和单卡型号，nano SIM

感应器：环境光感应器、近距离感应器、加速计（G 传感器）。环境光感应器、近距离感应器、加速度计（G 传感器）

后置摄像头 : 500 万像素，带闪光灯

前置摄像头 : 500 万像素，带闪光灯

电池：2500mAh，可拆卸

存储空间：16GB，MicroSD 卡槽最大支持 128GB

显示屏：5.45 英寸 HD+in-cell，18:9

连接：3.5mm 耳机插孔，Micro USB 充电接口

连通性：蓝牙 4.2、GPS/AGPS、Wifi 802.11 b/g/n 蓝牙 4.2、GPS/AGPS、Wifi 802.11 b/g/n

颜色：红色、蓝色

诺基亚 C1 Plus 配备了坚固的聚碳酸酯机身，芬兰公司表示这款设备更加耐用。为了进一步提升设备的安全性和便利性，用户可以启用人脸解锁功能，只要让手机看到你的脸，就可以进行锁屏。由于该设备搭载了 Android 10（Go 版本），因此为你的内容预留了更多的空间，但你可能还是要小心，因为 16GB 的存储空间并不多。