Facebook 摊上大事：或被迫走向 “拆分”

反垄断专家表示，面对两起重大的反垄断诉讼，Facebook 接下来命运可能的情况是，要么被迫分拆解体；要么改变自己的业务而与起诉方达成和解；要么该公司自己能够证明来自政府的诉讼指控是错误的，并且它最终在法庭上获胜。

当地时间周三，美国联邦贸易委员会（FTC）和由 48 个州及地区的总检察长组成的联盟，分别对 Facebook 提起了两起反垄断诉讼，要求该公司必须出售旗下 WhatsApp 和 Instagram。两起诉讼声称，Facebook 采用了 “买或埋”（收购或封杀）策略来打压竞争对手，并阻止较小的竞争对手成长。

FTC 和各州获胜

在这两起诉讼中，如果政府获胜，法官可以裁定 Facebook 必须分拆旗下照片共享应用 Instagram 和消息应用 WhatsApp。

美国叶史瓦大学卡多佐法学院 (Cardozo Law) 教授萨姆 · 温斯坦（Sam Weinstein）表示，“就案情而言，乍一看，诉讼指控非常地强劲有力。不过，寻求解决办法却很难，因为分拆是一种不寻常的校正措施。但是，针对此案采取这种办法，肯定是值得的。”

虽然为了达到反垄断目的而采取分拆一个公司的办法是十分罕见的，温斯坦表示，“但我认为，这种办法是合理的，甚至可会发生。”他注意到，这次针对 Facebook 的诉讼案中，许多有力证据实际上是来自该公司自己文档的内容。在这一点上，与美国司法部针对谷歌的反垄断诉讼案并不一样。

虽然对一家公司进行反垄断性的分拆行为并不常见，哪怕是小规模的分拆，但是这样的案例并非没有。消费者点评网站 BazaarVoice 曾对竞争对手 PowerReviews 进行了收购。2014 年，美国司法部起诉 BazaarVoice，迫使这两家消费者点评网站撤销了并购交易。最著名的是在 1982 年，美国司法部曾迫使电话公司 ATT 进行了分拆。

针对 Facebook 的这两起诉讼，可能会得到当选总统Joe Biden即将就任的新政府团队的支持。不过，媒体没有能够获得来自该团队的置评。

这次在对 Facebook 发起诉讼的表决中，FTC 的 5 名组成委员中，3 名赞成，2 名反对。3 名赞成提出起诉的委员中，2 名是民主党人。

Facebook 获得胜利

FTC 将面临的一个困难是，Facebook 在 2012 年和 2014 年依次收购 Instagram 和 WhatsApp 时，都曾获得 FTC 的审查和批准。这是 Facebook 针对来自 FTC 的诉讼指控时特别强调的一点。

“要解除一项已经实施多年的完美合并，这是非常困难的。”咨询公司 Bloom Strategic Counsel 的塞斯 · 布卢姆 (Seth Bloom)表示，“解除这样的合并，法院将会非常地不愿意。”

此外，诉讼指控称 Facebook 要求其平台上的软件开发人员避免与 Facebook 竞争。但布卢姆表示，Facebook 的这一要求可能已经过时，而且肯定很容易能够得到解决。

诉讼指控称，“具体来说，在 2011 年至 2018 年期间，Facebook 使 Facebook Platform，包括某些具有商业意义的 API，仅在满足条件的情况下向开发者开放。所谓满足条件的情况指的是，开发者的应用程序既不与 Facebook 竞争，也不促进 Facebook 竞争对手的竞争力。”

针对此举，Facebook 发布的一篇博客文章称，这些限制是该行业的标准。

Facebook 的法律总顾问詹妮弗 · 纽斯特德 (Jennifer Newstead)发布的声明表示，企业可以选择自己的商业伙伴，这才能确保企业的平台在不被非法利用的情况下向开发者开放。

针对来自 FTC 和各州的这次反垄断诉讼，Facebook 认为它能够在法庭上获胜。

纽斯特德表示，Facebook 将会继续 “在高度竞争的环境下运营”。她说，“我们期待着在法庭上为自己辩护，我们相信，证据届时将会表明 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 在一起对竞争的正当性。

诉讼案会和解吗？

康奈尔大学法学院的反垄断教授乔治 · 海伊 (George Hay)认为，由于在诉讼中没有刑事指控，Facebook 没有分拆旗下 Instagram 和 WhatsApp 的动机。此外他还预测称，该诉讼案迎来最终判决将会耗时多年。

“它不会是一个明显的赢家，”他在谈及政府的诉讼指控时表示，“Facebook 所做的一切都是公开的，已经公开了 15 年。而对于政府来说，他们从来没有做过任何事情，没有咨询过反垄断律师团队。”

不过，FTC 和 Facebook 之间已经有过和解案例。去年，Facebook 同意支付 50 亿美元而与 FTC 达成和解，后者停止了针对该公司损害用户隐私行为的调查。