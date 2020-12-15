TCL 科技股东李东生收监管函：因违规减持股份

IT之家12月15日消息 今日上午，深交所对 TCL 科技股东李东生下发监管函，因其在承诺不减持公司股份的期间内发生了减持公司股份的行为。股东、董事李东生违规减持 500 万股，成交金额分别为 3590.98 万元和 3576.47 万元。

深交所表示，4 月 13 日，TCL 科技集团股份有限公司（下称“公司”）披露的《关于第一期全球合伙人计划非交易过户完成及公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票情况的公告》显示，李东生作为公司股东、董事承诺自 4 月 10 日起六个月内不减持所持公司股份。

4 月 29 日，公司披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》显示，李东生与一致行动人承诺，自公司审议发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金交易的上市公司首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕期间不减持所持公司股份，前述交易实施完成公告发布时间为 12 月 1 日。

IT之家了解到，深交所指出，9 月 1 日，公司披露的《关于公司大股东误操作交易公司股票的公告》显示，李东生于当日卖出并买入公司股票 500 万股，成交金额分别为 3590.98 万元和 3576.47 万元。李东生在前述承诺不减持公司股份的期间内发生了减持公司股份的行为。