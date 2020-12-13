关键零部件缺货，舜宇光学称智能手机镜头出货量下降 19.2%

IT之家12月13日消息 近期，舜宇光学科技发布 2020 年 11 月各主要产品出货量。其中，光学零件部分，玻璃球面镜片出货量同比减少 14.3% 至 288.7 万件，环比减少 2.1%；手机镜头出货量同比减少 0.8% 至 1.29 亿件，环比减少 19.2%；车载镜头出货量同比增长 28.8% 至 668.7 万件，环比减少 0.4%；其他镜头出货量同比增长 21.6% 至 789.2 万件，环比增长 9.4%。

光电产品部分，手机摄像模组出货量同比减少 21.3% 至 4688.4 万件，环比减少 18.5%；其他光电产品出货量同比减少 29% 至 463.5 万件；于光学仪器分部，显微仪器出货量同比减少 3.7% 至 2 万件。

IT之家获悉，舜宇光学解释称，手机镜头出货量环比下降 19.2%，主要是因为智能手机供应链中关键零部件缺货。车载镜头出货量同比上升 28.8%，主要是因为受海外疫情影响减少。手机摄像模组出货量同比下降 21.3%，环比下降 18.5%，主要是因为智能手机供应链中关键零部件缺货。

舜宇光学是全球领先的手机镜头和手机摄像头模组供应商，与主流的手机企业都有合作，有安卓手机镜头霸主之称。今年上半年舜宇光学的手机镜头出货量较去年同期上升约 16.5%。手机摄像模组出货量较去 年同期上升约 24.9%。