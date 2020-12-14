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韩媒：三星明年下半年将推出 4 款可折叠手机，正研发卷轴手机

2020/12/14 18:08:49 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 14 日消息 之前已经有很多与三星在 2021 年推出可折叠手机系列相关的传闻，多数消息称三星准备在明年推出三款可折叠手机。

现在韩国媒体 ET News 报道称，三星实际上计划在 2021 年推出四款可折叠手机。该网站报道称，这些设备是两款 Galaxy Z Fold 3 和两款 Galaxy Z Flip 2。该媒体还声称，这四款手机都将支持 5G，这并不意外。

ET News 没有报道 Fold 设备之间的差异，但其声称两款 Z Flip 手机将具有 “不同的性能和功能”。

报道还称，所有四款可折叠手机只计划在 2021 年下半年推出。因此，不要指望这些设备会与 Galaxy S21 系列一起亮相。

原先的传闻称，三星将推出 Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Fold Lite 和 Galaxy Z Flip 2 三款可折叠机型。

IT之家了解到，ET News 还指出，三星正在研发一款卷轴手机，但称这并不是三星 2021 年商业计划的一部分。该媒体指称，三星的卷轴设计可以让屏幕向上拉伸，这与 Oppo X 2021 卷轴屏概念手机有很大的不同。

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关键词：三星

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