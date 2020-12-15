日经：苹果计划在 2021 年上半年将 iPhone 产量提升 30％

IT之家 12 月 15 日消息 据日本经济新闻今日报道，苹果宣布将 iPhone 明年上半年的产量提升 30%，也就是从 2021 年 1 月到 2021 年 6 月将 iPhone 产量增加至 9600 万部。

日经表示，随着竞争对手华为的停滞，苹果有望借首款 5G 机型 iPhone 12 系列实现销量的大跃进。

日本经济新闻汇总数据显示，受益于 iPhone 12 系列以及近 9 成的 iPad 等科技产品，来自中国台湾的 19 家主要IT企业供应商在 11 月合计销售额达到 1 万 4541 亿新台币，创下 2013 年 1 月启动相关调查以来的新高，有望推动整个行业出现一种前所未有的繁荣景象。

IT之家了解到，苹果在今年 10 月推出了第一代支持 5G 网络的 iPhone 机型，iPhone 12 系列目前已全部开售。

此前业界有消息指出，台积电明年第一季度为苹果 A14 芯片代工所用的 5nm 产能利用率由目前的 100% 下降至 80%，因此有部分业界人士担心这代表 iPhone 12 系列需求低于预期。而知名分析师郭明錤对此表示，这是季节性调整的结果，此前 100% 的预估只是过度乐观的结果，现状有利近期股价反弹。

此外，据多个调研机构和投行分析师曝光，iPhone 12 系列中四款机型中目前最受欢迎的是 iPhone 12 Pro，而最不受欢迎的是 iPhone 12 mini，在部分国家和地区 iPhone 12 Pro 交货时间已达 30 天。