特斯拉将取代西方石油公司，加入标普 100 指数

12 月 15 日消息，电动汽车制造商特斯拉将取代美国最著名的石油生产商之一西方石油公司（Occidental Petroleum Corp），加入标普 100 指数。

尽管西方石油公司被从标普 100 指数中除名，但它仍将是标普 500 指数的一员。近来，该公司陷入困境。最近，该公司宣布，它已经借款 20 亿美元，来偿还不久将要偿还的未偿债务。

此外，标普道琼斯指数公司最近的一份声明显示，特斯拉将取代 Apartment Investment and Management Co.，加入标普 500 指数。

此前，在今年 11 月 16 日，标普道琼斯指数公司宣布，将在今年 12 月 21 日将特斯拉股票纳入标普 500 指数。

特斯拉具备被纳入标普 500 指数的资格。从去年第三季度开始，该公司实现扭亏为盈。从去年第三季度到今年的第三季度，该公司连续 5 个季度实现盈利。此外，该公司的市值超过 6000 亿美元，远高于 82 亿美元的最低要求。

自从标普道琼斯指数公司宣布将于 12 月 21 日将特斯拉纳入标普 500 指数以来，特斯拉股价一路狂飙。

截至当地时间周一美股收盘，特斯拉股价上涨 4.89%，报收于 639.83 美元，公司市值达到 6064.95 亿美元。