三星 Galaxy S21 首个官方渲染图泄露：新壁纸极具质感

IT之家12月16日消息 三星有望在一个月之后（2021 年 1 月 14 日）推出新一代旗舰机型，即三星 Galaxy S21 系列，同时推出其他多款产品，例如 Galaxy Buds Pro 。
三星 Galaxy S21 系列此前已经有大量爆料和渲染图，其中包括三星 Galaxy S21+ 工程机的上手视频，而知名爆料者 @Evan Blass 放出了首个三星官方的正式渲染图，并揭示了新机型所用壁纸。
▲ Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks
IT之家曾报道，外媒 Android Police 此前曾爆料三星 Galaxy S21 系列部分主要参数：
三星 S21：采用 6.2 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4000mAh 电池，12MP+64MP（长焦案）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，塑料后盖
三星 S21+：采用 6.7 英寸 FHD+ LTPS 120Hz 屏幕，搭载 4800mAh 电池，12MP+64MP（长焦）+12MP（超广角），Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.1，玻璃后盖
三星 S21 Ultra：搭载 6.8 英寸 WQHD+ LTPO 120Hz 自适应屏幕，搭载 5000mAh 电池，108MP（第二代）+10MP（3X）+10MP（10X）+12MP （超广角），Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.1，玻璃后盖