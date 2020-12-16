三星 Galaxy S21 首个官方渲染图泄露：新壁纸极具质感

IT之家12月16日消息 三星有望在一个月之后（2021 年 1 月 14 日）推出新一代旗舰机型，即三星 Galaxy S21 系列，同时推出其他多款产品，例如 Galaxy Buds Pro 。

三星 Galaxy S21 系列此前已经有大量爆料和渲染图，其中包括三星 Galaxy S21+ 工程机的上手视频，而知名爆料者 @Evan Blass 放出了首个三星官方的正式渲染图，并揭示了新机型所用壁纸。

▲ Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks

IT之家曾报道，外媒 Android Police 此前曾爆料三星 Galaxy S21 系列部分主要参数：