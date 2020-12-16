韩媒：三星高管称 Galaxy Note 系列还在，明年发布新款

IT之家 12 月 16 日消息 在过去的几个月里，有很多关于三星 Galaxy Note 系列未来是否被砍掉的矛盾报道。在三星推出 Galaxy Note 20 系列后不久，就出现了有关三星计划将 S Pen 支持引入其下一代 Galaxy S 系列旗舰的报道，这导致了关于 Galaxy Note 系列停产的传闻的出现。最近来自韩国媒体 AjuNews 的报道进一步助长了这些传言，并声称其已经从三星官方得到确认，Galaxy S21 Ultra 和 Galaxy Z Fold 3 将支持 S Pen。

在 AjuNews 发布报道后不久，熟悉三星计划的消息人士告诉路透社，该公司没有计划在 2021 年开发新版 Galaxy Note。此外，也有多份可信的报道支持 AjuNews 的报道，即 Galaxy S21 Ultra 将支持 S Pen。三星计划将 S Pen 支持带到其产品线中的更多设备中，这一点在早些时候得到了三星的证实，当时三星电子移动通信 Bussiness 负责人 TM Roh 博士暗示，该公司将 “把 [Galaxy Note]最受欢迎的一些功能添加到我们产品线中的其他设备中”。

不过，近日来自韩联社的报道称，三星可能会将 S Pen 支持带到更多的设备上，但该公司可能不会停产 Galaxy Note 系列。该报道援引一位未透露姓名的三星电子高管的话称，该公司计划在明年发布新款 Galaxy Note 系列设备。该高管还称，三星计划将 Galaxy Note 功能加入到其它设备的产品线中，并不意味着 Galaxy Note 系列一定会停产。

IT之家了解到，由于三星官方并没有正式确认或否认这些报道，所以我们无法确定这些报道的真实性。也很有可能这两组报道都是正确的，明年可能真的会有 Galaxy Note 系列，但也可能是最后一款。