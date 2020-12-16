三星称霸可折叠智能手机领域，出货量占全球 88% 份额

12 月 16 日消息，全球显示领域权威资讯机构 DisplaySupplyChainConsultants(DSCC) 发布最新报告。报告显示，三星今年凭借新推出的设备占据了全球可折叠智能手机市场的霸主地位，占全球出货量 88% 份额。

三星在今年 2 月发布了可垂直折叠的 Galaxy Z Flip，并在 9 月发布了 Galaxy Z Fold 2。DSCC 表示 :“无论是从销量还是营收方面来看，三星 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 2 都有望成为 2020 年销量最好的可折叠智能手机。”

DSCC 补充说，三星旗下显示器制造子公司 Samsung Display 在 2020 年第三季度的可折叠面板出货量中占据了 96% 份额，预计将占据 2020 年全年市场份额的 87%。

该机构表示 :“三星正增加对其可折叠产品的关注，并减少 Note 系列重要性，这将使其可折叠 Z 系列成为第二大旗舰系列。预计 Samsung Display 将在 2021 年首次向其他品牌销售可折叠面板，包括提供超薄玻璃盖解决方案，从而更积极地帮助它们进入可折叠市场。”

DSCC 预计，今年全球可折叠面板出货量将同比激增 454%，达到 310 万部，总收入将达到 4.62 亿美元。此外，翻盖式设计设备将占据近 60% 的份额。

该公司还预测，目前用于 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 2 显示屏盖的 UTG，将以 84% 的份额领先于市场。DSCC 称，覆盖所有类别应用的全球可折叠设备预计将在 2025 年增长至 9400 万部，其中可折叠智能手机将达到 5900 万部。

有传闻称，三星计划在 2021 年推出四款可折叠设备，包括两款 Galaxy Z Fold 系列和两款 Z Flip 系列设备，这些新机型都将支持 5G。此前有报道称，三星计划在 Galaxy Z Fold 3 中增加 S Pen 支持和屏下自拍摄像头。

此外，三星有可能推出一款 “经济型”Galaxy Z Fold Lite，这将是 Z Fold 旗舰机型的更实惠版本。目前还不清楚这款机型到底会便宜多少，但有传言称，其价格可能低至 900 美元，远远低于 2000 美元的 Galaxy Z Fold 2。

据报道，三星还在研发两款采用翻盖手机外形的 Galaxy Z Flip 设备。这两款机型预计也都支持 5G，但它们将具有 “不同的性能和功能”，并将以 “高端和普通机型”亮相。换言之，三星可能也在准备推出一款 Z Flip 旗舰产品和一款经济型产品。

三星这四款可折叠产品可能会在 2021 年不同时间发布。有传言称，Galaxy Z Fold Lite 可能会在第一季度上市，而旗舰级 Galaxy Z Flip 3 可能会在 6 月推出。而 Galaxy Z Flip 的两款机型都计划在 8 月份投入生产。