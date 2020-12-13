柯尼卡美能达多款复合机获国产麒麟、统信 UOS 系统兼容认证

IT之家12月13日消息 近年来，国产操作系统正加快建设，越来越多的用户开始关注复合机与国产操作系统的兼容与适配。为了更好地满足中国本土用户的需求，柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司（简称“柯尼卡美能达”）开展旗下 A3 多功能复合机对国产操作系统和应用生态的适配认证工作。IT之家获悉，柯尼卡美能达首批共 19 款机型目前已成功适配中标麒麟桌面操作系统（龙芯版）V7.0 及 UOS 统信桌面操作系统 V20 (平台：鲲鹏 / 飞腾 / 龙芯 / 海光 / 兆芯平台)，并正式获得相关证书及报告。

经柯尼卡美能达和中标软件有限公司共同对产品的安装、登录、硬件识别及性能进行测试，被测试机型均通过中标麒麟操作系统产品 NeoCertify CERTIFICATION 级别认证，达到中标麒麟 Linux 操作系统的通用兼容性要求及性能、可靠性要求，能满足用户的关键性应用需要。

同时，经过产品兼容性测试、功能性测试、性能测试以及安全可靠性测试，柯尼卡美能达被测试机型也满足 UOS 统信桌面操作系统 V20 (平台：鲲鹏 / 飞腾 / 龙芯 / 海光 / 兆芯平台)兼容认证要求，被纳入统信桌面操作系统 V20 产品生态伙伴。

通过中标麒麟桌面操作系统（龙芯版）V7.0 和 UOS 统信桌面操作系统 V20 (平台：鲲鹏 / 飞腾 / 龙芯 / 海光 / 兆芯平台)兼容互认证的柯尼卡美能达产品包括：

A3 彩色多功能复合机 bizhub C550i/ bizhub C450i/ bizhub C360i/ bizhub C300i/ bizhub C250i/ bizhub C266/ bizhub C226/ bizhub C7130i/ bizhub C7226/ bizhub C7222；

A3 黑白多功能复合机 bizhub 658e/ bizhub 558e/ bizhub 458e/ bizhub 368e/ bizhub 308e/ bizhub 367/ bizhub 287/ bizhub 227/ bizhub 7528 。

中标麒麟操作系统 NeoCertify 认证报告（部分报告）

统信桌面操作系统 V20 与柯尼卡美能达复合机兼容互认证报告（部分报告）