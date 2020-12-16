英伟达推出首款安培专业卡 RTX A6000，48GB 显存，4650 美元

IT之家12月16日消息 早在 10 月，NVIDIA 宣布将推出两种基于 Ampere GPU 的专业产品：RTX A6000 和 A40，分别采用 GA102 和 GA104 GPU，没有 Quadro 或 Tesla 标志。

英伟达方面昨日正式推出了首款采用安培架构的专业图形卡 RTX A6000，定位工作站专业显卡，还支持 NVIDIA vGPU 虚拟化技术，英伟达商店价格为 4650 美元，明显低于图灵架构的 RTX A6000。

RTX A6000 是唯一一款基于 GA102 GPU 的图形卡，具有完整的 CUDA 内核（10752 个），单精度计算性能高达 38.7 TFLOP，比 GeForce RTX 3090 高 3.1 TLFOP。

IT之家提醒，专业卡与游戏卡用途不同，设计也不同，虽然也能打游戏，但 RTX A6000 的 48 GB 显存是所有游戏都填不满的。当然，RTX A6000 采用的是 GDDR6 显存，显存带宽实际上在大部分专业应用中感知不强。

NVIDIA RTX A6000 提供了四个 DisplayPort 1.4 接口，没有 HDMI 2.1，TDP 仅有 300 W，双 8pin 供电，依然是涡轮散热。它没有像 A40 这样的数据中心加速卡负载高，它仅具有被动式的散热器，支持新的 NVLink 桥接连接两张卡。