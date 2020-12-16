华为鸿蒙 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版正式发布：支持运行安卓应用（附更新内容）

IT之家 12 月 16 日消息 华为在今天（ 12 月 16 日）举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

IT之家了解到，华为将分享 HarmonyOS 2.0 设计理念；与合作伙伴一起带来创新的全场景超级终端体验；深度解析 HarmonyOS 分布式应用程序框架；发布 DevEco Studio 2.0 一站式分布式应用开发平台，还有手机模拟器，以及华为 HarmonyOS 技术专家面对面交流。

本次 HarmonyOS 2.0 公测设备支持华为P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 设备，支持 OTA 升级。支持运行安卓应用。从某种意义上来说，鸿蒙 OS 仅仅只是系统底层有所更改，也就是说原先华为手机所用的安卓 + EMUI 现在换成了鸿蒙 OS2.0+EMUI。

【版本功能简介】

HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本增强以下特性：

15000 + 个 APIs (支持开发手机 / PAD、大屏、穿戴、车机应用)

分布式应用框架

分布式 UI 控件

DevEco Studio 2.0 Beta3

手机开发者 beta，提供如下主要功能：

全新的手机 UI 控件，新增 50+UI 控件，供开发者开发手机 HarmonyOS 应用，统一多设备 UI 交互体验。

HarmonyOS 应用框架支持手机，支持 HarmonyOS 应用在多设备上快速迁移、接续、流转、无安装加载。

提供 Windows 及 MaC 平台开发编译工具链体验，方便开发者快速开发 HarmonyOS 应用。

为手机开发者提供 40 + 个 Sample Code，方便开发者快速了解适应 HarmonyOS 接口及开发方式。

开放多模态感知等分布式能力接口，支持感知用户多种的移动状态。

提供标准化的输入法框架及能力，开发者可开发多种输入方式及功能。

提供标准化的电话系统接口能力。

提供完善的无障碍开发框架，开发者可以方便的开发无障碍应用。

提供标准化的分布式数据管理能力，开发者可以调用标准化的分布式 DB 接口，实现数据在设备间实时同步。

增强账号系统能力，可将无账号设备纳入到 HarmonyOS 分布式系统中。

华为王成录表示，鸿蒙 OS 为万物互联而生，拥有更好体验，更多入口。他举例，有了鸿蒙 OS ，京东 App 可以运行在电视，甚至是冰箱等带屏设备，上亿设备将成为京东新入口；上百万辆车可以成为喜马拉雅 App 的入口；让更多智能终端成为银联的支付入口，比如 PC，电视等。

此前，华为曾宣布，鸿蒙系统在 2021 年 4 月将面向内存 128MB-4GB 终端设备开源，2021 年 10 月以后将面向 4GB 以上所有设备开源。到 2021 年，华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 OS 2.0。

HarmonyOS 官网（www.harmonyos.com）已为广大开发者准备了手机开发者 Beta 版本的 SDK / 文档 / 工具 / 模拟器，等你来体验！

附：《公测招募：华为鸿蒙 OS 2.0 手机开发者 Beta 版支持 Mate 30 / P40 系列 OTA 升级》