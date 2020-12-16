公测招募：华为鸿蒙 OS 2.0 手机开发者 Beta 版支持 Mate 30 / P40 系列 OTA 升级

IT之家 12 月 16 日消息 华为将在今天（ 12 月 16 日）举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场将发布 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。现在 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。
IT之家了解到，华为将分享 HarmonyOS 2.0 设计理念；与合作伙伴一起带来创新的全场景超级终端体验；深度解析 HarmonyOS 分布式应用程序框架；发布 DevEco Studio 2.0 一站式分布式应用开发平台，还有手机模拟器，以及华为 HarmonyOS 技术专家面对面交流。
HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启
报名时间： 2020-12-16 10:00:00 - 2021-01-31 23:59:59
报名地址：点此链接。
IT之家获悉，本次手机开发者 Beta 测试支持以下中国境内主制式手机及平板电脑。
手机：全网通（5G 双卡）P40 、 全网通版 P40 Pro、Mate30、Mate30(5G) 、Mate30 Pro、Mate30 Pro(5G)，型号清单为 ANA-AN00、ELS-AN00、TAS-AL00、TAS-AN00、LIO-AL00、LIO-AN00 。
平板电脑：全网通版、全网通版（5G）、WIFI 版本的 MatePad Pro，型号清单为 MRX-AL19、MRX-W09、MRX-AN19。
【活动说明】
HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。
2020 年 12 月 16 日 “HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版”发布，同步开启 Beta 版本公测招募活动。各位关注 HarmonyOS 的开发者和合作伙伴们，可免费申请体验 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本！
HarmonyOS 官网（www.harmonyos.com）已为广大开发者准备了手机开发者 Beta 版本的 SDK / 文档 / 工具 / 模拟器，等你来体验！
【参与方式】
从 12 月 16 日开始，我们面向开发者提供两种开发者手机 Beta 版本尝鲜方式：
1）使用 HUAWEI DevEco Studio 中的远端模拟器，HarmonyOS 官网下载 DevEco Studio 2.0 Beta3 版本即可获得；
2）使用专属 OTA 升级真机进行调测，点击本页面 “我要报名”按钮申请，报名审核通过后将收到华为官方公测邀请邮件，根据邮件内容指引，即可得到 OTA 推送。
【报名须知FAQ】
|序号
|问题
|答案
|1
|哪些开发者可以参与报名？
|需在华为开发者联盟官网实名认证的个人/企业开发者。
|2
|如何确认OTA方式Beta公测报名成功？
|提交报名信息后，是否成功报名，需经过审核，最终以华为官方邮件通知为准。
|3
|哪些设备符合Beta测试条件？
本次手机开发者Beta测试支持以下中国境内主制式手机及平板电脑。
• 手机：全网通（5G双卡）P40 、 全网通版P40 Pro、Mate30、Mate30(5G) 、Mate30 Pro、Mate30 Pro(5G)，型号清单为ANA-AN00、ELS-AN00、TAS-AL00、TAS-AN00、LIO-AL00、LIO-AN00 。
• 平板电脑：全网通版、全网通版（5G）、WIFI版本的 MatePad Pro，型号清单为 MRX-AL19、MRX-W09、MRX-AN19。
|4
|如何在手机中查看需反馈的Beta测试手机的基本信息？
手机基本信息查看方式如下。
• 型号：进入手机设置->关于手机->型号中查询，示例：ELS-AN00。
• 系统版本：进入手机设置->关于手机->版本号中查询，示例：11.0.0.145（C00E140R3P6patch02）。
• SN：进入手机设置 -> 关于手机-＞状态信息，序列号即为手机SN号。
|5
|如何在平板中查看需反馈的Beta测试平板的基本信息？
平板基本信息查看方式如下。
•型号：进入平板设置->关于平板电脑->型号中查询，示例：MRX-W09。
•系统版本：进入平板设置->关于平板电脑->版本号中查询，示例：11.0.0.145(C00E145R1P110patch01)。
•SN：进入平板设置->关于平板电脑->状态信息，序列号即为平板电脑SN号。
|6
|设备升级有哪些注意事项？
由于目标系统为Beta版本，因此在进行Beta系统OTA升级前务必做好数据备份，并将设备更新至符合OTA升级的招募基线版本。升级至招募基线版本操作方式为：服务APP->升级尝鲜->检测更新;
附：当前支持OTA升级的系统版本清单：
|7
|如何验证我运行的是HarmonyOS手机开发者Beta版本？
|请在设备上按照以下方式进行验证：进入手机设置 > 关于手机 中系统显示由EMUI 变更为 Harmony OS；新增Harmony OS版本显示，版本号中体现Beta字样。
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|如何退出Beta测试计划，并还原为官方稳定版本？
可以通过华为手机助手回退至官方稳定版本，回退版本的操作方法请参考：Harmony OS Beta版本回退到EMUI 11.0官方稳定版本指导。
注意：回退操作会清除所有用户数据，在回退操作前请务必确认已完成数据备份，否则会导致数据丢失。
|9
|申请OTA方式公测通过后，需要多长时间才能收到系统版本更新？
|在收到华为官方Beta公测申请通过确认邮件后，1~2工作日即可收到OTA推送的版本更新信息。
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|若在试用过程中发现问题，该如何反馈给HarmonyOS团队？
|若发现HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版本的任何问题，请登录华为开发者联盟问题反馈页面进行问题描述、优化建议的反馈。
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|如何获取HarmonyOS手机开发者Beta版本的相关帮助？
|请在 Harmony OS 论坛发布您的问题，相关技术人员及专家会及时答复，为您提供相关帮助。