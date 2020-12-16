公测招募：华为鸿蒙 OS 2.0 手机开发者 Beta 版支持 Mate 30 / P40 系列 OTA 升级

序号 问题 答案

1 哪些开发者可以参与报名？ 需在华为开发者联盟官网实名认证的个人/企业开发者。

2 如何确认OTA方式Beta公测报名成功？ 提交报名信息后，是否成功报名，需经过审核，最终以华为官方邮件通知为准。

3 哪些设备符合Beta测试条件？ 本次手机开发者Beta测试支持以下中国境内主制式手机及平板电脑。 • 手机：全网通（5G双卡）P40 、 全网通版P40 Pro、Mate30、Mate30(5G) 、Mate30 Pro、Mate30 Pro(5G)，型号清单为ANA-AN00、ELS-AN00、TAS-AL00、TAS-AN00、LIO-AL00、LIO-AN00 。 • 平板电脑：全网通版、全网通版（5G）、WIFI版本的 MatePad Pro，型号清单为 MRX-AL19、MRX-W09、MRX-AN19。

4 如何在手机中查看需反馈的Beta测试手机的基本信息？ 手机基本信息查看方式如下。 • 型号：进入手机设置->关于手机->型号中查询，示例：ELS-AN00。 • 系统版本：进入手机设置->关于手机->版本号中查询，示例：11.0.0.145（C00E140R3P6patch02）。 • SN：进入手机设置 -> 关于手机-＞状态信息，序列号即为手机SN号。

5 如何在平板中查看需反馈的Beta测试平板的基本信息？ 平板基本信息查看方式如下。 •型号：进入平板设置->关于平板电脑->型号中查询，示例：MRX-W09。 •系统版本：进入平板设置->关于平板电脑->版本号中查询，示例：11.0.0.145(C00E145R1P110patch01)。 •SN：进入平板设置->关于平板电脑->状态信息，序列号即为平板电脑SN号。

6 设备升级有哪些注意事项？ 由于目标系统为Beta版本，因此在进行Beta系统OTA升级前务必做好数据备份，并将设备更新至符合OTA升级的招募基线版本。升级至招募基线版本操作方式为：服务APP->升级尝鲜->检测更新; 附：当前支持OTA升级的系统版本清单：

7 如何验证我运行的是HarmonyOS手机开发者Beta版本？ 请在设备上按照以下方式进行验证：进入手机设置 > 关于手机 中系统显示由EMUI 变更为 Harmony OS；新增Harmony OS版本显示，版本号中体现Beta字样。

9 申请OTA方式公测通过后，需要多长时间才能收到系统版本更新？ 在收到华为官方Beta公测申请通过确认邮件后，1~2工作日即可收到OTA推送的版本更新信息。

10 若在试用过程中发现问题，该如何反馈给HarmonyOS团队？ 若发现HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版本的任何问题，请登录华为开发者联盟问题反馈页面进行问题描述、优化建议的反馈。