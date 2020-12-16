老人怎能不配乘风破浪：盘点 2020 老人与智能科技那些事儿

国家统计局数据显示，2019 年我国 60 岁以上人口 2.54 亿，但其上网比例仅为 23%。还有近两亿未接触过网络的老人们，如何追上加速前进的智能时代？

7 月 21 日，媒体报道称 2G、3G 将逐步退网，约两亿老年机用户面临大换血；

8 月 17 日，哈尔滨一老人因不会扫码，被公交车拒载，此后，大连一位老人因不懂出示健康码，被挡在地铁门外；贵州的李阿姨因不会扫码支付，打车多付了 10 倍车费 ......

11 月 23 日，宜昌一位老人冒雨用现金交医保被拒，引发社会各界广泛关注。

网络预约挂号、网约车、移动支付、智能家居等等都让老人在这个科技飞速发展的时代越来越尴尬 ......

怎么办？

6 月 27 日，央视呼吁 “扫码时代 别让老人‘落在身后’”；

8 月 24 日，多地可以用纸质健康证明代替健康码；

9 月 14 日，央视《主播说联播》关注老年人健康码难的问题；

10 月 6 日，一张无锡火车站开放无健康码通道的照片获得网友广泛点赞和转发；

10 月 23 日，民政部表示将推动解决老年人智能技术困难；

11 月 24 日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》；

11 月 26 日，国家卫健委表示，将争取将健康码和公交卡、老年卡等证件整合。

同时，各地社区、各老年大学也纷纷被报道开设老年智能手机课程。

12 月 9 日，媒体报道称上海一街道为独居老人安装智能水表，如果 12 小时内水表的读数低于 0.01 立方米，“一网统管”平台会及时将信息反馈给街道和居委，而智能水表只是智慧养老中的一个环节，除此之外还有 “门磁系统”“烟感报警”“红外监测”等。

智能时代终将不能以抛下老年人为代价。