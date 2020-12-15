消息称骁龙 888 工程机功耗控制优秀：4500mAh 电池可撑住 QHD+120Hz 屏幕

IT之家 12 月 15 日消息 一大波搭载骁龙 888 处理器的旗舰手机正在路上，小米 11、Realme Race、OPPO Find X3、一加 9 等都将在 2021 年推出搭载骁龙 888 芯片组的产品，并争夺旗舰霸主地位。

高通已经正式发布骁龙 888 处理器芯片，骁龙 888 SoC 将成为 2021 年旗舰 Android 手机的核心支持，几家 OEM 厂商已经确认，他们将在 2021 年第一季度推出搭载骁龙 888 的手机。骁龙 888 全面集成 5G 调制解调器、AI 智能、游戏和摄影等功能。

据微博博主 @数码闲聊站 消息称，这骁龙 888 有点 骁龙 835 内味儿了，据说工程机功耗控制很优秀，所以即便屏幕使用 QHD+120Hz 规格，4500mAh + 的电池就能撑住。电池没有很大，所以机身三围控制也不错。

IT之家获悉，骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

作为骁龙 8 系列最新产品，骁龙 888 集成高通第三代 5G 调制解调器及射频系统——骁龙 X60，支持全球毫米波和 Sub-6GHz 全部主要频段，以及 5G 载波聚合、全球多 SIM 卡功能、独立（SA）和非独立（NSA）组网模式以及动态频谱共享（DSS）。

骁龙 888 5G 移动平台集成的第六代高通 AI 引擎，包含全新设计的高通 Hexagon 处理器，性能达到了惊人的每秒 26 万亿次运算（26 TOPS）。游戏方面，集成第三代 Snapdragon Elite Gaming，高通称其带来了高通 Adreno GPU 有史以来最显著的一次性能提升。

拍照性能方面，骁龙 888 的 Spectra ISP 支持更快的十亿像素级处理速度，用户能够以每秒处理 27 亿像素的速度拍摄照片和视频，即每秒捕获 120 帧且每帧都是 1200 万像素，与前代平台相比处理速度提升高达 35%。