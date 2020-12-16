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999 元，苹果 iPhone 12 系列 MagSafe 皮革保护套现已开售：支持 AOD 时间显示

2020/12/16 15:18:10 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月16日消息 目前，iPhone 12、12mini、12 Pro、12 Pro Max 专用 MagSafe 皮革保护套已正式开售，售价 999 元。IT之家曾报道，大部分海外部分市场上个月底便已开售，而其他国家和地区直至昨日才开售。

从图中可以看出，它最大的卖点是在配合苹果 iPhone 12 系列机型在使用时可以实现 AOD 息屏显示时间，并且支持 MagSafe 无线充电和证件存放等。

今年 10 月，苹果推出了 iPhone 12 系列机型，引入全新的 MagSafe 无线支持（该名称曾经用于为 MacBook 设计的分离式磁力充电接口 / 线缆），在 iPhone 12‌机型背壳后内置一道无线磁性充电线圈，配合苹果各种 MagSafe 配件可实现多种组合。

据介绍，苹果 iPhone MagSafe 皮革保护套采用经过特殊鞣制和整饰的欧洲皮革精制而成，因此表面触感柔软，并且会随着时间的推移，日久而形成自然的质感光泽。

此外，这款保护套内侧设有卡套，可用于存放信用卡或身份证件，并随附相配的腕带。需要充电时，只要吸附上 MagSafe 充电器，即可触发 iPhone 12 系列的快速无线充电。

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关键词：苹果iPhone

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