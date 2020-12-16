999 元，苹果 iPhone 12 系列 MagSafe 皮革保护套现已开售：支持 AOD 时间显示

IT之家12月16日消息 目前，iPhone 12、12mini、12 Pro、12 Pro Max 专用 MagSafe 皮革保护套已正式开售，售价 999 元。IT之家曾报道，大部分海外部分市场上个月底便已开售，而其他国家和地区直至昨日才开售。

从图中可以看出，它最大的卖点是在配合苹果 iPhone 12 系列机型在使用时可以实现 AOD 息屏显示时间，并且支持 MagSafe 无线充电和证件存放等。

今年 10 月，苹果推出了 iPhone 12 系列机型，引入全新的 MagSafe 无线支持（该名称曾经用于为 MacBook 设计的分离式磁力充电接口 / 线缆），在 iPhone 12‌机型背壳后内置一道无线磁性充电线圈，配合苹果各种 MagSafe 配件可实现多种组合。

据介绍，苹果 iPhone MagSafe 皮革保护套采用经过特殊鞣制和整饰的欧洲皮革精制而成，因此表面触感柔软，并且会随着时间的推移，日久而形成自然的质感光泽。

此外，这款保护套内侧设有卡套，可用于存放信用卡或身份证件，并随附相配的腕带。需要充电时，只要吸附上 MagSafe 充电器，即可触发 iPhone 12 系列的快速无线充电。