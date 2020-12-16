虎牙赢回域名 huya.com.cn，此前指向斗鱼、龙珠直播

12 月 15 日下午消息，广州互联网法院官方发布消息称，近日审结一宗域名侵权纠纷案。虎牙公司以域名解析服务商及域名持有人（系自然人）侵害网络域名及不正当竞争纠纷一案向广州互联网法院提起诉讼，最终，法院认定域名持有人刘某某构成侵权，域名解析服务商易某某公司对域名跳转损害的扩大部分承担连带责任。

原告虎牙认为，公司于 2004 年 10 月 13 日注册了域名 “huya.com”，并拥有 “huya”、“虎牙直播”等注册商标及 “虎牙”的企业字号，“huya”“虎牙”在直播行业中拥有广泛的知名度。同时，虎牙公司还享有多项与虎牙相关的商标注册专用权。

被诉域名 “huya.com.cn”于 2005 年 5 月 3 日注册，注册人为被告刘某某。注册服务机构为被告易某某公司，并为 “huya.com.cn”提供解析等服务。

2015 年 8 月虎牙发现域名 “huya.com.cn”跳转到了竞争对手龙珠直播的域名 “longzhu.com”，遂致函域名持有人刘某某，被告随后停止了域名异向跳转。2018 年 10 月，虎牙再次发现域名 “huya.com.cn”跳转到了另一竞争对手斗鱼直播的域名 “douyu.com”，再次向域名持有人刘某某发送律师函，要求其停止该行为。虎牙公司同时向域名解析服务商易某某公司发出要求协助处理的律师函。

虎牙于 2019 年初向广州互联网法院提起了诉讼。认为域名持有人刘某某及域名服务商易某某公司存在侵权及不正当竞争行为，要求转移被诉域名 “huya.com.cn”, 并赔偿原告损失及维权费用。

最终，广州互联网法院判决刘某在本判决生效之日起三十日内将域名 “huya.com.cn”转移至虎牙公司，由虎牙公司注册使用；云木公司与刘某在本判决生效之日起五日内连带赔偿虎牙公司合理费用 48980 元；驳回原告虎牙公司其他诉讼请求。该判决已发生法律效力。