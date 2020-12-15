调查：大多投资者认为比特币到 2030 年不会突破 5 万美元

12 月 15 日消息，据国外媒体报道，总部位于英属维尔京群岛的机构挖矿平台 Genesis Mining 公布了对 1000 名美国比特币投资者的调查结果，大多数比特币投资者并不认为 2030 年比特币的价格会达到 5 万美元。

调查数据显示，三分之二的人认为比特币是比美元更好的长期价值存储手段。超过一半的受访者认为，在未来 5 到 10 年内，比特币将击败黄金、房地产和股市，65% 的受访者认为比特币的价值将随着时间的推移继续升值。

在比特币价格方面，分为看跌派跟看涨派。尽管目前比特币价格大好，但只有 17%的受访者预测比特币的价格到 2030 年将超过 5 万美元。另有 17%的人预测比特币的价格实际上将在未来十年内下跌。近三分之一的受访者预计未来 10 年比特币的表现将停滞不前或看跌，他们预计比特币将受到监管的阻碍，五分之一的受访者预计政府将彻底禁止加密货币。

从看涨的角度来看，十分之一的人预测比特币未来 10 年的价值将达到 6 位数或更高。几乎 30%的看涨受访者认为，人们对法币的信任下降将推动比特币的采用，而 25.8%的人预计 “一场经济大萧条”将引发比特币的广泛采用。

调查中四分之一的投资者将一半以上的财富配置在虚拟货币投资上，四分之一的投资者的加密投资敞口在 10% 到 50% 之间，另外四分之一的投资者的加密投资敞口在 1% 到 10% 之间。上个月，deVere Group 对 700 位高净值人士进行的一项调查发现，到 2023 年，73%的百万富翁将拥有或计划投资加密资产。

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