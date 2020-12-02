比特币刷新历史新高后回落，一度逼近 20000 美元大关

在投资者对比特币急剧上涨的怀疑声中，这种加密货币周二逼近 20000 美元后回落。

纽约时间下午 12：23，比特币下跌 3.2% 至 18761.33 美元，盘中刷新纪录高点 19914.33 美元。美国总统前经济顾问加里 · 科恩在接受采访时表示，比特币 “缺乏一个真实市场的某些基本诚信”，最终可能失败。

“系统诚信的一部分是知道谁拥有它、谁持有它以及为什么要转让，”曾担任高盛集团总裁的科恩说。“今天的比特币系统并不透明。因此，有很多人质疑，为什么需要一个没有审核记录的系统。”

彭博 Galaxy 加密货币指数周二下跌 3.5%。

伦敦加密货币交易所 Luno 的首席执行官 Marcus Swanepoel 表示，比特币可能会进入 20000 至 25000 美元的区间，然后出现大幅抛售。“很可能我们会看到 20% 到 30% 的回调。这是一种可预测的模式。”

比特币在 2010 年被吹捧为可购物货币时的价值还不到 1 美元，但其支持者群体也变得越来越庞大。他们表示，比特币的供应受到严格控制，且投资者基础越来越广泛，这些都意味着比特币已经成为一种储值工具。批评人士则认为，比特币今年 160% 的上涨是一个泡沫。

总部位于香港的托管机构 First Digital Trust 的首席运营官 Gunnar Jaerv 表示，比特币最近的上涨 “可能是由于主要机构投资者加入了潮流，并在牛市期间购买了有限供应的一部分。”