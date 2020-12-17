美国最大流媒体电视提供商 Roku 将提供 HBO Max 服务

据报道，美国最大流媒体电视提供商 Roku 的设备将从本周四开始播放 AT&T 旗下视频服务 HBO Max 的内容。此前，两家公司之间的僵局导致 HBO Max 无法触达更广泛的观众。

新的协议使 HBO Max 可以触达 Roku 机顶盒的数百万用户。此次合作的条款没有披露。

圣诞节当天，AT&T 旗下华纳兄弟出品的超级英雄电影《神奇女侠 1984》将在影院上映的同时进入 HBO Max 平台，这将利好 HBO Max 和 Roku。这部电影的首映将是 HBO Max 到目前为止最重要的时刻。在疫情影响许多影院的情况下，一部大片很可能明显提振视频平台的付费用户数。

此次合作将帮助 HBO Max 利用新电影上映的机会去吸引 Roku 用户付费订阅。自 5 月下旬推出以来，HBO Max 已吸引了大约 1260 万订阅用户。Roku 目前大约拥有 4600 万活跃帐号，触达约 1 亿观众。Roku 同时也拥有很强的营销能力，包括主页屏幕广告，从而有助于电影的推广。

Needham & Co 媒体分析师劳拉 · 马丁（Laura Martin）估计，与 Roku 的合作将使 HBO Max 的潜在市场扩大一倍。

Roku 近期也面临着用户流失的风险。Roku 的用户有可能选择亚马逊 Fire TV，后者已经与 HBO Max 达成了合作。

在合作公布前，马丁指出：“不签订合作协议是不合理的。要么双赢，要么两败俱伤。”

知情人士表示，作为合作的一部分，Roku 同意不通过 Roku Channel 销售 HBO Max 的付费订阅服务。华纳传媒高管此前拒绝这样做，因为这可能导致华纳传媒无法看到有价值的用户数据。反过来，华纳传媒也同意在 HBO Max 的带广告版本中向 Roku 提供广告收入分成。

随着用户数增长，Roku 正试图通过在视频应用内销售广告来创造更多收入，而围绕 HBO Max 的争夺是 Roku 近期进行的多场谈判之一。今年 9 月，康卡斯特旗下 NBC 环球与 Roku 达成协议，同意在 Roku 平台上提供视频服务 Peacock。此前，两家公司就广告销售分成问题进行了长达数月的谈判。本周，Roku 屏蔽了 Charter 旗下 Spectrum TV 从 Roku 在线商店的下载。

Roku 是 HBO Max 到目前为止尚未覆盖的最大渠道。在《神奇女侠 1984》上映之前，华纳传媒也达成了其他合作协议。本周该公司宣布，HBO Max 将进入康卡斯特的 Xifnity TV 和机顶盒，以及索尼的 PS 5 游戏主机。

消息公布后，Roku 股价在美国股市的盘后交易中上涨 4.4%，至 340.28 美元，AT&T 股价上涨 0.7%，至 30.51 美元。