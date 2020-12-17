VR“神龙”即将召唤，技术 “龙珠”快集得差不多了

VR、AR？尽管喊了很多年，却还是一个对很多消费者而言陌生的体验，或许在商场游艺项目中的普及率还不错，但进入家庭仍然还缺少一个足够吸引人的产品。不过，厂商们却已经在现有产品中为未来的 VR 设备进行铺垫，当 VR 技术的 “龙珠”集得差不多的时候，吸引人的 VR“神龙”现身或许也就不远了。

新技术正在为 VR 铺垫

如果此前的很多 VR 技术对于消费者而言还有些看不见摸不着的话，今年的很多技术已经开始先行用在了现有设备上。最为可能是在为 VR 设备铺路，在今年又十分脍炙人口的就是苹果的空间音频技术了。

该技术最初通过 AirPods Pro 耳机的 3A283 版本固件更新，配合 iOS 14 系统推送给苹果耳机用户。而苹果自身 Apple TV + 的大量视频内容目前也支持空间音频技术。用户在使用耳机时可以实现听音辨位，当用户进行左右转头时，可以明显的感觉到声音从播放设备的具体位置中传来，进而在耳机中实现了杜比全景声的效果。

在最新发布的 AirPods Max 中，同样加入了空间音频技术，而特质的驱动单元还能带来更好的空间音频体验。另外，苹果还在该产品中引入了计算音频技术，既能阻隔外部噪音，还能根据耳垫的贴合情况和密合度调节音频，并让在蓝牙传输情况下变差的音质，通过计算音频技术进行补强。

然而，很多用户都感觉，目前拥有空间音频技术的 AirPods Pro 在实际使用中，除了觉得有点好玩，也没有给音质带来太多惊喜。但是，一旦这项技术未来应用于 VR 设备中，则绝对是一颗重要的 “龙珠”，当画面有了空间之后，配合画面的声音也自然需要空间相配合。

实际上，类似的技术在 Android 阵营同样存在，在 2019 年的骁龙技术峰会中就曾展出过一个音频技术，用户戴上耳机后，可以选择收听到画面空间中任意声源的声音。

而在今年关于骁龙 888 的游戏特性介绍中，也为未来的 VR 游戏开发埋下了伏笔。新的 Snapdragon Elite Gaming 特性中加入了可变分辨率渲染技术，这将使下一代移动游戏能够以更快的速度和更高的分辨率运行，同时仍保持最高的视觉保真度。

有趣的是，当 Epic Games XR 业务负责人 Steve Smith 谈到这项技术时专门强调称：“我们认识到开发人员利用这些技术可以实现的显著效益，同时非常高兴看到可变分辨率渲染技术节约出来的渲染成本，能让我们在未来的移动 VR 平台上有所作为。在 Epic，我们很高兴看到这项技术通过高通骁龙 Adreno GPU 被引入移动 VR 设备上，我们将助力开发人员能够在各类终端上创造更高品质的内容，同时提高移动终端的视觉保真水平。”

不仅能享受，还要能创造

另外，目前 VR 的 “龙珠”除了有帮助用户享受未来内容的技术外，也有不少技术和设备，正在为用户可以自主创造未来的 VR 内容提供可能。

首先，就是正在 Android 旗舰机型中开始普及的 8K 视频拍摄功能，2020 年三星、小米的旗舰机型均支持 8K 视频拍摄功能，然而 8K 的视频分辨率在现有设备上其实暂难获得更高的观感，更多是为后期剪辑带来了更大的空间。不过，8K 分辨率却是 VR 设备的最低要求，一旦低于这一分辨率，用户眼前画面的观感就会略显低劣。这也就意味着，当未来 VR 设备普及时，支持 8K 拍摄能力的手机，将有机会创造出满足该设备最低画质要求的内容。

其次，ToF 镜头也已成为旗舰机型的标配，尤其是苹果设备中使用 dToF 传感器技术的 LiDAR，目前在 iPad Pro 3、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 中均有使用。苹果在发布 iPad Pro 3 时就曾表示，支持 ARKi 的应用程序都将自动获得 LiDAR 所能提供的特性，并且能极大地缩短 AR 建模的速度，提高测量精度，降低抖动、错位的情况。引入 LiDAR 镜头后，在 AR 应用中，对于虚拟物体的生成速度翻倍，并且在交互的过程中，带来了更准确的前后距离感。

最后，360 度全景相机目前在运动相机领域也呈现出了普及的趋势，单品售价从 2000-6000 元不等，变得更易被多数人所接受。这些产品也均标配了配套的手机 App，方便用户迅速进行后期剪辑与分享。一旦 VR 设备爆发，这些全景相机中的内容有望直接变为 VR 内容，直接让观众进行角度的选择，而不再是剪辑者的提前选定。

网络不再受限，但也许受限的是

VR 或 AR 之所以被视作即将爆发的领域，厂商们也开始纷纷收集各种技术 “龙珠”，原因就在于随着 5G 与家庭千兆宽带的普及，VR 有望摆脱原来的羁绊，毕竟要实现完美的虚拟现实体验，视频数据要从传统的平面提升到球面和立体空间，时延要低于 20ms 才能有效缓解眩晕感，5G 与 WiFi 6 恰恰能解决时延的问题。

另外，云 VR 也成为了解决 VR 痛点的方法之一，电信运营商们纷纷与合作伙伴共同部署 GPU 云计算能力、内容云的渲染能力和 8K 实时的编码解决处理能力这样的云 VR 关键能力。

然而，当网络和设备的不再受限的时候，也许受限的很可能是价格，目前非 “玩具类”产品的售价一般均在 5000 元起步，顶配产品动辄上万，这可不是《头号玩家》里面改变世界的草根玩家所能接受的价格。

当厂商们集齐了 “龙珠”，召唤了 “神龙”，也许消费者们最期待是再来一批厂商能够去 “屠龙”。