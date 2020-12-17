大手笔，中国移动智慧家庭集采 3450 万台 Wi-Fi 5/6 网关产品

据来自中国移动官方信息显示，中国移动已于日前启动 2020-2021 年智能家庭网关产品集采。

据悉，本次集采产品包括 GPON - 双频 WiFi 5、WiFi 6 智能家庭网关以及 10G GPON - 双频 WiFi 6 智能家庭网关设备，总计约 3450 万台，最高限价 69.3 亿元。

其中，要求支持 WiFi 6 功能的网关设备需求量为 1000 万台，这也是今年行业内第二轮超大规模的 WiFi 6 产品集采。在此之前，中国电信已经进行了一轮总量超千万台的 WiFi 6 集采。

作为全球最大的智慧家庭运营商，中国移动在今年 “517”电信日上就对外表示，为了加速 WiFi 向 WiFi 6 升级，预计今年下半年启动 WiFi 6 集采，且定下目标：今年内发展智能组网服务 2000 万户，WiFi 6 用户 500 万户。

中国移动成为全球最大的智慧家庭运营商

去年，中国移动明确了 CHBN“四轮驱动”战略。作为集团公司开拓家庭市场的重要抓手，在过去的五年里，中国移动智慧家庭运营中心携手产业链合作伙伴实现了家庭宽带、电视规模、智慧家庭等业务的快速增长，产品占有率稳步抬升，“朋友圈”也在日益扩大。

在用户规模方面，截至目前为止，中国移动宽带用户已超 1.9 亿、魔百和电视用户超 1.3 亿，已经成为全球最有实力的家庭业务运营商之一。

在智慧家庭业务的创新方面，中国移动也取得了可喜的成绩，电视会员客户超过 3300 万；全家 WiFi 组网客户从去年的 630 万增至超过 2300 万；家庭安防客户近千万；移动智家用户规模从 240 万增至 730 万。

作为全球最大的智慧家庭运营商，中国移动还在不断加码推进智慧家庭业务。本次大规模的智能家庭网关集采，旨在提升用户 “无缝”千兆体验。

在 “517”电信日上，中国移动对外表示，将加快实施 “双千兆”引领，面向用户提供 “无缝”千兆体验，实现 “用 5G 套餐，享千兆宽带”，加速推动家庭网络迈进千兆时代。

如今，中国移动启动智能家庭网关大规模集采，预计将采购 GPON - 双频 WiFi 5 智能家庭网关 2450 万台；GPON - 双频 WiFi 6 智能家庭网关 800 万台；10G GPON - 双频 WiFi 6 智能家庭网关 200 万台。该项目划分成 3 个采购包，具体采购包划分如下：

进一步促进 WiFi 6 产业链走向成熟

值得注意的是，中国移动此次集采，要求支持 WiFi 6 功能的网关设备需求量为 1000 万台，这对于 WiFi 6 产业链来说，将是又一次极大的促进。

对于目前 WiFi 6 产业链而言，市场、用户都在逐渐壮大中，而运营商在其中扮演了重要角色，相当于一个 “枢纽”。目前，国内三大电信运营商都在加速开拓智慧家庭、智能组网业务，力图寻找新的利润增长点。

今年下半年，中国电信率先发力，不仅发布了国内首款 WiFi 6 商企定制版路由器，还启动了超 1400 万台 WiFi 6 路由器集采。分析认为，这将有力改善中国电信的业务质量和用户服务能力，提升宽带和家庭业务价值和竞争力。同时也有助于推动 WiFi 6 产业链形成规模化，加速产业完全成熟，“一石二鸟”。

此次，中国移动千万台 WiFi 6 路由器的集采，再次发力 WiFi 6，将会更进一步推动 WiFi 6 的快速普及。更重要的是对加速在智慧家庭、智能组网方面跑马圈地大有裨益。