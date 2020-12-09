一加联合创始人 Carl Pei 开了家音频公司，融资 700 万美元

IT之家 12 月 9 日消息 一加联合创始人 Carl Pei 在今年早些时候离开了一加公司，成立了一家新公司。现在，围绕这家企业的一些更多细节已经浮出水面。

Carl Pei 告诉外媒 Wired，新公司与音频有关，明年将推出多款硬件产品。这位前一加联合创始人声称，新企业将不仅仅关注耳机，而实际上他并没有确认耳机是否在研发中。Pei 补充说，新公司的总部将设在伦敦。

这位一加联合创始人透露，他的新公司已经从种子投资者那里积累了 700 万美元的资金。投资人包括前苹果副总裁托尼 - 法德尔 (Tony Fadell)、reddit 联合创始人史蒂夫 - 赫夫曼 (Steve Huffman)、YouTuber 凯西 - 尼斯塔特 (Casey Neistat)和 Twitch 联合创始人林凯文 (Kevin Lin)。

Carl Pei 还在自己的 Twitter 账号上发布了几条新公司的招聘信息，其中印度和英国的职位空缺。虽然这些招聘并没有对接下来的工作进行大量的说明，但一个软件 UI 设计师的招聘信息显示，新公司将开发一个 Android 应用。

IT之家了解到，Carl Pei 还谈到了他当初离开一加的原因，“一加是一家真正的大公司，与我们刚成立时的情况相比。而一旦公司规模大了，你的战略就有点定型了。”Pei 解释道，“所以，通过翻开空白的一页，我可以在选择花时间做什么方面更有创意。”