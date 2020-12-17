华为徐文伟：5.5G 来源于 5G，需要兼容所有 5G 设备

IT之家12月17日消息 从华为获悉，华为董事、战略研究院院长徐文伟近日在 IEEE GLOBECOM 2020 大会上发表 “万物智联的未来愿景”为主题的演讲。

徐文伟在会上表示，5.5G 是无线通信产业的下一步。5.5G 愿景，是对 5G 场景的增强和扩展。

首先是继续增强 ITU 所定义的 eMBB、mMTC、URLLC 三大标准场景；

然后 5.5G 还要扩展 3 大新场景，包括上行超宽带 UCBC（Uplink Centric Broadband Communication）、宽带实时交互 RTBC（Real-time Broadband Communication）和通信感知融合 HCS（Harmonized Communication and Sensing）。

徐文伟还指出，5.5G 来源于 5G，需要兼容所有 5G 设备。5.5G 需要实现 sub-100GHz 全频段按需灵活使用。

目前，我国 5G 建设进行得如火如荼。IT之家了解到，工业和信息化部副部长刘烈宏 15 日表示，我国已建成全球最大 5G 网络，累计已建成 5G 基站 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站 33 万个。