华为，迈出了摒弃安卓的第一步

“今天是中国所有移动互联网产业从业人员应该记住的一个日子。”华为消费者业务软件部总裁王成录在 16 日的鸿蒙 OS 手机开发者 Beta 版发布会上激动地说。

自 2019 年对外发布以来，鸿蒙 OS 一直吸引着外界的目光。其中有支持，也不乏质疑。华为并不是第一个自研手机 OS 的国产企业，却被聚光灯照在身上最多。

在面向开发者推出鸿蒙 OS 的手机 Beta 版之后，新浪科技获悉，明年一季度发布的华为 P50 将正式搭载鸿蒙 OS，明年华为手机以及其它自研设备也将全面升级鸿蒙 OS。

不过，用户升级鸿蒙 OS 之后，手机将仍然能够兼容和运行安卓 App，以留出过渡期。而等待鸿蒙 OS 生态成熟后，华为将全面向鸿蒙切换。

兼容安卓 不同于安卓

在发布会现场，新浪科技也见到了为演示鸿蒙 OS 特性而展出的已经升级鸿蒙 OS 的华为手机。

从体验上来看，这款手机在操作习惯、界面设计等方面与目前华为基于安卓开发的 EMUI 区别不大。并且在内置的华为应用商店中，也可以自由下载和运行安卓 App。

这也引发了一些网友争议：“是不是就是安卓系统改个壳？”一位现场工作人员向新浪科技表示，演示机只是为了展示基于鸿蒙 OS 的分布式能力，未来正式版的鸿蒙 OS 在手机上肯定会有全新的界面设计。

实际上，从华为相关技术专家以及现场展示的功能上来看，鸿蒙 OS 与安卓系统确实有着诸多差异化。

王成录认为，过去近 20 年基于手机的移动互联网生态发展迅速，但无论是手机的发货量还是移动 App 的数量，以及用户在手机上消耗的时间，从 2018 年开始就不再增长，甚至在近两年走向下降。这意味着基于手机的生态已经来到了一个临界点，他判断，未来是 IoT 的时代。

但在 IoT 设备数量快速增长的同时，仍然面临很多问题。目前所有的应用生态几乎全部基于智能手机平台。智能手表、智能电视、车机等 IoT 设备的生态发展非常缓慢，“很多人家里面很可能都有几台音箱，但是这些音箱用了一周，最多两周可能就会被遗忘了。这背后的原因是音箱上的应用太少了，如果我们解决不了这个问题，IoT 的时代是不可能真正来临的。”

在王成录看来，IoT 生态发展缓慢最核心的原因就是操作系统的高度碎片化。即使是同一家企业生产的 IoT 设备之间连接、配网、使用都非常困难，更不用说不同企业生产的不同 IoT 设备。每个 IoT 设备的系统不同、应用不同，开发者面临诸多困难，自然应用数量也就少得可怜。

王成录多次对外强调，鸿蒙 OS 的诞生，不是为了替代安卓，而是超越安卓，打造万物互联时代的下一代操作系统。

在现场展区，华为展示了智能家居、互动娱乐、泛终端社交购物、移动办公跨端接续、智慧教育、智慧出行、运动健康这七大鸿蒙 OS 的新应用场景。

以泛终端社交购物为例，据京东零售产品总监王志强介绍，与安卓版本相比，鸿蒙版本年的京东 App 可以解决诸多目前的购物痛点。比如在购物比价时，消费者不再需要频繁切换产品页面，可以将产品详情页直接流转至平板上，手机和平板可以同时对比不同的商品；在直播购物场景下，可以将直播流转至智慧屏上，手机则被释放出来；在拼单场景下，好友或者家人可以共享屏幕讨论商品，甚至共享购物车一起拼单凑满减，并且各自生成订单，各自结算付款。

在移动办公方面，科大讯飞消费者事业群听见科技 CTO 苏文畅介绍，科大讯飞的录音笔搭载鸿蒙 OS 之后，手机一碰即用，无需下载 App；碰一碰还可以将录音文件快传至手机，甚至可以将实时转写跨设备流转，手机端的实时转写可以流转至智慧屏端实时显示。

从现场演示的案例来看，鸿蒙 OS 确实推出了一些安卓并未实现、或者实现起来颇为复杂的功能。并且与安卓系统以手机为主相比，手机只是鸿蒙 OS 目标设备中的一部分，手机 + IoT 设备在功能、交互等方面的互联互通，才是鸿蒙 OS 的核心目标所在。

构建生态 迈出第一步

王成录坦言，做一个操作系统，技术上不难，生态才是核心。生态涉及的广度、深度和复杂度远远超过所有的单个技术。另外，如果配合不上产业发展变现的机会，强做生态也非常难成功。

发布的第二年，鸿蒙 OS 的落地仍然处于早期阶段。对于一个处于商业化前期的 OS 而言，要吸引企业和个人开发者投入人力、物力开发新应用，极为不易。

以京东为例，要实现上述不同于安卓版本的新功能，开发者需要基于鸿蒙 OS 的开发者工具单独开发一个版本，也即是说，虽然鸿蒙 OS 能兼容安卓 App，但企业需要同时开发和维护安卓版本和鸿蒙 OS 版本的 App。

据京东零售产品总监王志强透露，在鸿蒙版本的京东 App 开发中，京东方面投入了包括项目团队、产品团队和研发团队在内的 26 人；华为方面也投入了 10 人以上的技术合作和支持团队。

在王成录的演讲中，京东也被当做典型案例分享。他表示，有了鸿蒙 OS，京东购物的应用就可以有手机以外更多的设备入口，可以在冰箱上、电视上，甚至所有带屏、带音响、带触控的亿级设备上运行。这对于寻求增量用户和场景的京东而言，无疑具备巨大的吸引力。

但华为也遇到了一些阻力，其中就有企业曾参与为鸿蒙 OS 开发 App，中途因为人力投入等原因又转而放弃。

另外，生态的建设也非一日之功。在现场展示的互动娱乐案例中，华为与优酷联合开发了多项跨屏互动新功能。其中手机端可以在 150° 范围内自由操控平板端的视频观看角度，不过这一方面需要专门制作这类片源，另外由于计算方式的差异，手机与智慧屏还未实现该功能，双方目前正在开展联合研究。

为了激励企业和个人开发者加入，华为也推出了一系列措施。

由于 IoT 设备品类繁多且操作系统不同，开发者需要为手机、平板、手表等不同设备重复开发应用，且不同尺寸屏幕的设计和交互适配困难。而华为此次提供了一系列构建全场景应用的完整框架和开发工具平台，帮助开发者实现了一次开发多端部署，分布式的 UI 框架也能够让应用布局自适应多种屏幕尺寸。

华为还宣布启动鸿蒙 OS 开发者创新大赛，将通过 150 万元奖金、20 位专业导师指导激发更多创新应用诞生。

根据华为方面公布的数据，目前已有京东、银联、优酷、科大讯飞等 120 多家企业开始基于鸿蒙 OS 进行开发；超过 10 万开发者已参与华为赋能活动，为鸿蒙 OS 生态建设做贡献；接下来，华为也将在上海、广州等地继续举办开发者日活动，向开发者分享鸿蒙 OS 开发技术和应用案例。

鸿蒙 OS 手机 何时问世？

虽然华为一直对外强调，鸿蒙 OS 是面向 IoT 设备而生。但在谷歌 GMS 持续断供之下，华为手机何时搭载鸿蒙 OS，成为外界关注的焦点。

华为消费者业务软件部副总裁杨海松透露，按照目前的进度，明年所有华为自研设备都将升级鸿蒙 OS，消费者不需要购买新的设备体验鸿蒙系统。同时，明年华为也将发布基于鸿蒙 OS 的智能手机。

新浪科技从知情人士处获悉，明年一季度华为手机将正式搭载鸿蒙 OS，华为 P50 上市时会全面搭载鸿蒙 OS。

另外，明年华为手机搭载鸿蒙 OS 之后，会采用双架构，仍然兼容安卓 App，但要体验鸿蒙 OS 差异化的分布式特色功能，就需要安装鸿蒙版本的 App。“可能会单独开设鸿蒙 OS 的应用专区，留一个过渡期，让开发者逐步迁移，也是照顾用户的使用体验”，该人士说，等待鸿蒙 OS 生态成熟后，华为将进行全面切换。

不过，从华为展示的鸿蒙 OS 的新功能来看，单单手机端搭载鸿蒙 OS 远远不够，在更多 IoT 设备上应用鸿蒙 OS，这些功能才能在端到端之间实现。

今年双 11，就有九阳、美的、老板电器的多款搭载鸿蒙 OS 的 IoT 设备开售。根据王成录公布的计划，鸿蒙 OS 明年要覆盖 40 + 主流品牌 1 亿台以上的设备。

此前华为消费者业务 CEO 余承东也公布过鸿蒙 OS 的开源计划，将在 2021 年 4 月面向内存 128MB-4GB 的终端设备开源；2021 年 10 月以后将面向 4GB 以上所有设备开源。如果华为的计划顺利推进，可以预见的是，明年鸿蒙 OS 的生态也将迎来新的发展阶段。

“我个人非常有信心，也希望把这个信心传递给中国所有移动互联网产业的从业人员。”王成录说，中国网络最好、IoT 模块制造能力全世界最强、应用创新全世界最强、从业者全世界最多、市场全世界最大，在未来 IoT 的时代，中国企业有望开创一个全新的世界。