iFixit 拆解索尼 PS5：可修复性得分 7 分，非常易于维修

IT之家 12 月 13 日消息 iFixit 已经发布了对 PlayStation 5 及其 DualSense 手柄的拆解，比索尼今年早些时候的拆解更加详细。这家维修公司发现，PS5 游戏机有一大堆螺丝钉将其固定在一起，而且更换光驱有一个奇怪的陷阱。

拆解发现，光驱有软件锁屏蔽功能，虽然物理更换很容易，但装进去的任何替换品都无法读取磁盘，所以如果光驱出现故障，就得把它寄给索尼。

不过，对于数字版的用户来说，当游戏机后续支持时，添加一个额外的 SSD 将很容易：只需要解开一个单侧面板并取出一个螺丝。

拆解中还提供了索尼之前没有向我们展示的电源内部情况（上图），PS5 的电源只有 350W 功率，而且在负载下的使用功率只有 200 瓦。

另外，SSD 主控芯片显示打的是索尼互娱的标，型号 CXD90062GG，极有可能是自研。对比之下，微软 Xbox Series X 用的是闪迪方案。

至于 DualSense 手柄，iFixit 发现它的电池相对容易更换，容量也很大，为 5.7Wh，而 DualShock 4 的电池包为 3.7Wh，拆解还展示了为自适应触发器提供动力的螺旋驱动。

IT之家了解到，最终 iFixit 认为 PS5 非常易于维修，总得分为 7 分（总分为 10 分，分数越高越容易维修）。