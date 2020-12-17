中国广电曾庆军：五家主要设备商已完成 5G NR 广播设备全产业链验证

12 月 17 日，中国广电副总经理曾庆军在 2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会上透露，目前由中国广电牵头的基于 3GPP 标准框架的 5G NR 广播电视，包括物联网和车联网研发取得重要成果，国内外五家主要的设备提供商已经完成了 5G NR 广播设备从核心网到基站，到终端，全产业链的验证。

通过 5G NR 的广播电视网能高效的以广播的方式提供电视服务，还可以灵活切换广播模式，实现动态且无缝地切换单播服务和组播 / 广播服务。业务形态上更加灵活，支持传统电视频道广播和新型交互化视频广播服务，以及融合信息广播服务，由于双向交互性好，进而可拓展到公共安全、应急广播等全新多媒体广播业态。

另外还能为下一步的物联网和车联网大规模应用，包括软件升级提供了很好的技术，随着国内外五家主要的设备提供商在设备商的支持，也为下一步对中国广电实现差异化的服务提供了有效的技术保证。其差异化的服务主要表现就是可以广播的协议不断给用户提供无线宽带接入和视频服务，还提供高速的互联网服务。

曾庆军认为，在技术发展的今天，通信和广播电视的融合变成趋势，下一步广播电视怎么发展，成为摆在面前的一个技术课题。中国广电将会同步进行 5G 通信网络和 5G 网络电视的建设，同时为大家提供基于 5G 网络的移动通信服务、宽带接入服务，同步提供基于 5G NR 的服务。通过 5G NR 电视服务，结合 5G 通信网，同步推进希望给广大用户带来新的体验。

例如在未来的如冬奥会这样的体育场馆中，用 5G NR 电视服务和毫米波服务，不光能给国内的 5G 终端用户，也会给来自世界各国的运动员和观众提供一种不需要更换终端的，用普通的 5G 终端就能够享受不需要考虑网络拥堵，不需要考虑流量付费的点播服务。当然如果需要个性化的服务，可以通过网络进行单播、组播。