魅族 17 系列稳定版系统更新：新增 MEMC 动态补偿技术和 GPU 驱动更新策略

IT之家 12 月 17 日消息 根据魅族官方的消息，魅族 17 系列稳定版正式推送，此次更新新增 MEMC 动态补偿技术 / GPU 驱动更新策略 / 全面提升输入法功能 /「Flyme 妙连」快速配对 / 相机自动曝光 - 对焦锁定 / 全新图片编辑功能。

功能调整

· MEMC 视频动态补偿

为播放内容补足片源帧率，降低画面抖动和拖影，提升观影流畅度

路径：设置 – 实验室 - MEMC 视频动态补偿

· GPU 驱动独立升级

系统组件性能得以充分而灵活地释放，为应用体验创造更好的条件

· 输入法

全面提升输入体验：emoji 表情排列更加紧凑，横屏下自动启用悬浮键盘

路径：输入法 – 特色功能 – 横屏下使用 – 悬浮键盘

· 图片编辑

从裁剪、滤镜到参数调整以及贴纸添加，平行布局、连贯操作，助力后期编辑

· 自动曝光 / 对焦锁定

在取景框中对焦、调节曝光值，锁定后二次构图，减少光线干扰，丰富画面层次

· 系统

Android 安全补丁更新至 10 月

· 其他

魅族 POP2s 真无线耳机连接动画

调节音量过程中点击空白区域将自动隐藏音量条，减少操作遮挡

IT之家了解到，魅族 17 系列于今年 5 月正式发布，全系配备 Super AMOLED 显示屏 + 骁龙 865+UFS 3.1 存储方案。魅族 17 内置 4500mAh 电池，支持 30W 快充，后置 6400 万全场景四摄。魅族 17 Pro 则采用陶瓷机身设计，标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充、无线反充。