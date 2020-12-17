HomePod mini 即将在 14.4 版本中获得新 “接力”功能：传歌时引入听觉、触觉和视觉反馈

IT之家 12 月 17 日消息 今天推出的 iOS 14.4 测试版似乎并没有包含任何新功能，但与之配套的 HomePod 14.4 测试版将为 HomePod mini 引入新的功能，新功能利用了设备中的 U1 超宽带芯片。

HomePod 测试版软件并不像 iOS 和 macOS 测试版软件那样提供给开发者，而是提供给有限的苹果选定的测试者。其中一位测试者在 Reddit 上分享了细节以及截图。

当 HomePod mini 推出时，苹果表示，“今年晚些时候”的更新将在歌曲从一个设备传输到另一个设备时带来视觉、听觉和触觉效果。当 HomePod mini 旁边的 iPhone 上也会出现个性化的听歌建议，并配有即时控制功能，无需解锁 iPhone 即可使用。

根据测试者介绍，当 iPhone 靠近 HomePod mini 时，手机会开始一个柔和的震动节奏，随着 iPhone 的靠近，节奏会越来越快，直到打开 HomePod mini 和 iPhone 之间传输歌曲的界面，用苹果的话说就是 “你能感觉两台设备实实在在地连接在一起，随着音乐由一个设备流淌至另一个设备”。

IT之家了解到，当你的手机离 HomePod 有 40 厘米的距离时，横幅就会显示出来，任何微小的手机移动都会产生触觉反馈，随着你向 HomePod 移动，触觉反馈会越来越强。如果你走远了，它就会变弱，走得太远就会停止，横幅就会消失。

这一功能将使 HomePod mini 和 iPhone 11 或 iPhone 12 的“接力”变得更快、更可靠，所有这些设备都配备了 U1 芯片，可以让设备更好地了解彼此的位置关系。