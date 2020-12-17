华为鸿蒙，为什么是划时代的操作系统

12 月 16 日，面向手机开发者的华为鸿蒙操作系统（HarmonyOS）Beta 版本发布。华为又一次兑现科技创新的承诺，实现了三个月前在华为开发者大会 HDC 官宣的鸿蒙发展计划。

支持各种终端设备的鸿蒙操作系统，正沿着华为规划的节奏快速成长——9 月 10 日起，华为陆续面向应用开发者发布大屏、手表、车机的 Beta 版本；12 月发布手机 Beta 版本，并提供 SDK（软件开发工具包）、开发文档、开发工具和模拟器，供手机开发者鸿蒙创作手机应用；预计明年，华为的智能手机将会升级支持鸿蒙 2.0。

划时代，是鸿蒙身上的一个鲜明标签。鸿蒙操作系统的主要功臣，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，鸿蒙操作系统是万物互联时代的操作系统，将为用户带来更多的应用服务入口和颠覆性的智慧生活体验，创造巨大的市场空间，实现广泛的行业升级。

要理解鸿蒙操作系统的划时代意义，不妨先回顾网络时代的发展历程。

早就诞生的物联网，为何还没有流行起来？

纵观信息科技行业的发展历史，总有一些公司站在了技术革命的风口浪尖。吴军在其代表作《浪潮之巅》中说道，一旦站在浪尖，即便什么也不做，也能随着波浪顺利地漂个十年甚至更久。无论是电话时代的 AT&T，PC 互联网时代的英特尔、IBM、微软，还是移动互联网时代的苹果、谷歌、阿里巴巴、腾讯，都受益于信息技术的变革，成为幸运的时代弄潮儿，获得了巨大的商业成功。PC 主导的互联网时代，和智能手机垄断的移动互联网时代在过去二十年改变了人类的生活。如今，萌芽已久的物联网正蓄势待发，成为下一波时代浪潮。

80 年代，卡耐基梅隆大学的几个学生把宿舍门口的可乐贩卖机连上网，这样就可以足不出户远程查看有没有可乐、可乐够不够冰，免得白跑一趟。就这样，肥宅的快乐催生了物联网雏形的诞生。

物联网的概念被热炒了许多年，却一直雷声大雨点小。有数据显示，智能设备的联网率不足 20%，家居厂商 APP 安装率不足 10%，用户对智能特性的使用率甚至不到 1%。如今手机投屏都要大费周章，更别提万物互联了。

为什么？主要原因是通讯技术、硬件设备还无法支持大量连网的设备有效通信，人工智能和大数据依然是物联网的制约。但是近年来，随着智能手机等硬件快速升级，5G、人工智能的普及，物联网正在逐渐走进现实。据华为全球行业展望报告预测，到 2025 年，个人智能终端数预计将达 400 亿，全球联接总数达到 1000 亿，全球的智能手表、眼镜等可穿戴设备将达 80 亿。Statista 数据也显示，从 2015 年到 2025 年，人均智能设备将大幅再增加，预计将从 2 台增加至 9 台。

然而，如此多的智能设备所构成的生态是十分碎片化的，无法相互协作，为用户带来良好的体验。不同终端设备都有各自独立的操作系统，沟通起来非常复杂。仅苹果一家而言，就有 iOS（手机）、iPadOS（平板）、watchOS（手表）、macOS（PC）等 N 种操作系统。至于那些智能冰箱、扫地机器人等家电，操作系统更是五花八门，无法相互通信。

此外，移动互联网的应用创新仍然局限于单个操作系统。比如，手表应用主要集中在运动健康、个性化表盘等类别；电视应用主攻影音娱乐、教育等；车机应用几乎都是地图导航、影音等。随着每个人的智能终端越来越多，单一终端的体验往往无法满足人们随时随地对智能体验的需求。应用开发者需要为不同设备重复开发，不同屏幕的适配工作量很大。对于消费者来说，不同设备上同一应用的体验经常不一致。例如很多手机游戏在 iOS 和 Android 上版本更新的时间不同，体验也不一致。随着操作系统越来越多，用户的学习成本也在增加。

但问题亦是机遇。如果有一款操作系统，能够实现不同设备的互联互通，就可以让大多数企业站上物联网的 “浪潮之巅”，乘风而起。

抢占物联网先机，需要怎样的操作系统？

在移动互联网时代，具有先发优势的苹果和谷歌，牢牢把控着移动操作系统的霸主地位。即使是微软、三星这样的科技巨头，作为后来者也破局失败。2010 年，微软的 Windows Phone 横空出世，具有可以与 PC 无缝衔接的特性，号称 “第三大手机系统”，结果市场份额始终未能突破两位数。

微软作为 PC 操作系统霸主，在移动端为何遭遇如此惨败？首先是因为起步晚，错失良机。2007 年之前微软还在沉迷于做键盘手机的操作系统，未能赶上触屏智能手机疯狂扩张期。其次，Windows Phone 更新缓慢，Windows Mobile 6 在 2007 年发布，而三年后，当安卓已经扩展到 49 个国家和地区，iPhone 已经推出第三代时，微软才发布 Windows Mobile 7。而且系统功能不完善，很多语言不支持，到第 8 代发布时，老用户还无法升级。此外，Windows Mobile 没有 “苹果命”，还一身 “苹果病”。本身起步就晚，还选择闭源，且收费高昂。开发者不如转向收费相对较低的苹果和开源的安卓，导致 Windows Mobile 的应用十分稀缺。2010 年 Windows Mobile 官方商城才仅有 944 个 APP 上架，而此时苹果的应用商店已经有 30 多万个应用了。

由此可见，想要把握物联网的机遇，打破目前物联网生态碎片化的局面，鸿蒙操作系统要做抢占先机，快速发展生态。

鸿蒙操作系统是万物互联时代的操作系统，不但能用于智能手机上，也能用于电视、车机、穿戴产品等各种智能终端设备上，满足从个性化应用升级到个性化设备的用户需求。过去，功能手机时代，同一款手机的硬件和软件永远固定不变；智能手机时代，硬件依然固化，但用户可以通过下载新应用获得个性化体验；现在，鸿蒙操作系统革命性的分布式技术不但让软件解耦，还让硬件能力脱离物理实体的限制，让多个物理上分离的终端融合成一个 “超级终端”，按需调用、组合不同设备最适合当下场景的软硬件能力，为用户带来流畅的全场景智能生活体验。鸿蒙 OS 让人、设备、场景不再是孤立的存在，而是以人为中心，以场景定义设备，带来最优体验。

举例来说，当用户用手机开始导航，上车后导航会自动同步到车机屏幕，下车后，导航有会自动切换至手表，让同一个应用在手机、车机和手表上无缝衔接。搭载了鸿蒙操作系统的硬件也拥有了更高的服务附加值，人们仅需用手机 “碰一碰”即可快速连接设备，原本无屏的家电秒变有屏，通过手机可以看到料理机的运行状态，还能用手机上的烹饪菜谱一键设置料理参数，化身烹饪大师。家电还会主动与用户沟通，提醒用户自己的运行状态有哪些问题，如油烟机油网需要清洁等，让用户做出相应的操作。

在鸿蒙操作系统的生态建设中，最难的就是得到硬件开发者和硬件厂商的支持。对于应用开发者来说，鸿蒙操作系统的分布式技术给他们带来了全场景应用的创新空间，他们可以利用分布式能力开发更多跨终端的应用。华为开放的 15000+API 和新升级的开发工具 DevEco Studio，能够帮助开发者实现 “一次开发，多端部署”，大大提升了开发效率。对硬件厂商来说，鸿蒙操作系统带来了产业升级的机会。一个电水壶搭载鸿蒙操作系统后，便成了一款 “看得见”、“会说话”的智能水壶，可以给消费者带来更多差异化的智慧体验，不仅能提升用户粘性，还能卖出更高的价格。

目前鸿蒙操作系统尚处于起步阶段，但已经吸引了包括京东、银联云闪付、优酷、滴滴、百度地图、WPS 等在内的 120 多家应用厂商，还有美的、九阳、老板电器等 20 多家家电厂商深度参与生态建设。

划时代的操作系统，正让物联网的新浪潮乘风而起。