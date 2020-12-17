任天堂高管谈 Switch Pro：当前重点是 Switch / Lite 平台和内容

IT之家 12 月 17 日消息 根据外媒 Wccftech 的消息，关于任天堂 Switch Pro 的传言已经流传了一段时间，但据任天堂美国总裁 Doug Bowser 称，任天堂目前的焦点是现有的 Switch 机型。

据报道，在 Polygon 的一次采访中，任天堂的 Doug Bowser 被问及传言中的 “Switch Pro”机型的问题。在回答中，Bowser 指出，尽管公司一直在关注新技术如何改善和增强游戏体验，但任天堂的重点仍然是当前的 Switch 机型。

Doug Bowser 提到，任天堂 Switch 在第四年的势头依然非常强劲。在可预见的未来，任天堂将继续专注于这两个平台（ Switch / Switch Lite）及其相关内容，因为这两者之间的共生关系才是真正的重点。这也是任天堂 Switch 如此与众不同的原因。

IT之家了解到，任天堂 Switch 是日本任天堂公司出品的电子游戏机，于 2017 年 3 月 3 日在日本、北美发售，2019 年 12 月 10 日在中国大陆发售 。任天堂 Switch 拥有可拆卸控制器和可分离式主机，游戏载体使用了专用卡带。主机处理器使用英伟达定制的 Tegra X1 系统芯片。