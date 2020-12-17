Smartisan 发布 65W 氮化镓充电器，重量不足 100g

IT之家12月17日消息 根据 @坚果手机微博消息，Smartisan 65W GaN 氮化镓充电器，将于今晚在李诞的抖音直播间首发。这款充电器目前已经在锤子商城上架，售价 149 元，到手价 129 元。

这款充电器采用折叠插头，白色 PC+ABS 外壳制造，底部采用淡绿色配色。充电器搭载一个 Type-C 接口，顶部印有锤子 Logo。充电头支持的输出参数有：5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A，采用了第三代氮化镓功率元件制造，体积非常小巧，重量仅为 94.3g，尺寸为 48×48×27.9mm。为了保证安全，此款充电器具备过压保护、欠压保护、过流保护、雷击保护等措施。

据充电头网测试，该充电头仅支持 PD 3.0 以及 PPS 充电协议，支持目前的主流手机、部分笔记本电脑。根据官方描述，Smartisan 65W GaN 充电器对小米 10 Pro 进行 0~50% 充电仅需 28 分钟，对 MacBook Pro 15 电脑进行 0~50% 充电仅需 60 分钟。

IT之家了解到，今年氮化镓（GaN）半导体器件飞速发展，手机厂商接连推出自己的产品，大都是委托代工厂进行制造。此前小米、一加、中兴等也推出过 65W 氮化镓充电器产品。