三星 Galaxy S21 系列通过巴西认证，取消赠送充电器

IT之家12月8日消息 据巴西媒体 Tecnoblog 报道，三星新一代的 Galaxy S21、Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra 现已通过了巴西 ANATEL 的认证，这与美国 FCC 以及我国工信部认证同级。

三款新设备的型号分别为 SM-G991B / DS，SM-G996B / DS 和 SM-G998B / DS，即搭载三星 Exynos 芯片的 Galaxy S21 系列。

虽然认证文档并没有透露有关于三款机型的太多细节，但确实证实了三星明年仍将推出三款机型，以及它们电池容量大小。

值得一提的是，认证文件表明，所有三款新 Galaxy S21 都将取消附赠充电器。

众所周知，苹果在今年 10 月推出了 iPhone 12 系列，配件中并不包括电源适配器，并且也将取消旧型号的充电器赠送。而三星当时发推表示 “Galaxy 手机将给你想要的一切，从最基本的充电器到最好的相机、电池、性能、储存以及 120Hz 屏幕”，部分网友认为这是在嘲讽苹果取消电源适配器。”

IT之家曾报道，多个韩国媒体表示，三星近期也在考虑是否取消充电器的随附。而从巴西市场的角度来看，Galaxy S21 大概率将不会再随附充电器。