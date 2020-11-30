倍思发布 “极简”MagSafe 磁吸充电器，兼容 iPhone 12 手机与 Qi 协议

IT之家11月30日消息 近日，倍思发布了一款名为 “极简”的磁吸无线充电器，兼容苹果 iPhone 12 系列的 15W MagSafe 快充，同时可用于兼容 Qi 无线充电协议的其它手机，比如苹果 iPhone 8 之后的手机、小米 10 等。该充电器的具体型号为 BS-W517，外壳采用铝合金 + 钢化玻璃制造，颜色有黑色 / 金色 / 透明。

不同于苹果官方的 MagSafe 充电器，倍思此款产品本体和线材是分离的，采用 Type-C 接口，输入兼容 QC/PD 快充协议。采用了定频调压技术，峰值输出功率 15W，与苹果官方充电器一致。

根据官方制作的渲染图，线圈中间有着热电偶用于监测温度，避免过热发生危险。

倍思 极简 磁吸无线充电器透明版，可以看到内部电子元件。根据渲染图可以看出，充电器采用了黑色 PCB，电路布局规整。

据IT之家获悉，倍思还同时推出了一款名为 “极简 Mini”的磁吸无线充电器，型号为 BS-W522，采用黑、银两种色。与上一款不同，此款连接线与充电器为一体，输入仅支持 PD 协议，充电功能仅支持苹果 iPhone 12 系列手机、磁吸保护套，不保证其它手机的兼容型。

据IT之家了解，这两款产品目前在淘宝有少量现货销售，售价在￥110 元左右。