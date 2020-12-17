优派国内发售 VP2468a 专业显示器，支持 Type-C 一线连

IT之家12月17日消息 优派（ViewSonic）今日宣布推出 VP 系列专业显示器的升级版本 VP2468a，这是此前产品 VP2468 的升级版。全新的显示器继承了 VP 系列多功能底座，具有四面微边框设计，色域 100% sRGB，色彩准确度ΔE<2，获得潘通（Pantone）色彩认证。

优派 VP2468a 屏幕尺寸 23.8 英寸，分辨率 1080P，刷新率 60Hz，面板为 AH-IPS。屏幕具备 X-rite 硬件色彩校准、六轴校色和亮度均匀功能，同时支持优派 SuperClear IPS 广视角技术，垂直、水平可视角度均可达到 178°。优派的亮度均匀化功能，将屏幕 25 等分，以中间亮度为准分别调节 25 个区域的亮度，使得屏幕亮度总体误差小于 5%。

优派 VP2468a 支持 65W Type-C 输入，可以实现一根线连接电脑，一根线串联起给笔记本电脑进行供电。此外还支持 Type-C in，DP out 或者 DP in，DP out，仅需额外一根线即可串联另一台显示器。

显示器还具备 USB-Hub 功能，具备 RJ-45 网线输入接口，便于没有网线口的笔记本电脑使用。

优派 VP2468a 配备 ViewCare 零闪频技术以及过滤蓝光技术，大幅缓解不适感。显示器的响应时间达到了 5ms，没有模糊和重影。

优派此款显示器此前曾在国外发布，IT之家此前曾发表过文章：《优派发布两款中端显示器：四边窄边框，内置有线网口》进行介绍。目前优派 VP2468a 已经在京东上架，售价 2099 元。