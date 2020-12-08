PC 显示器哪家强：戴尔份额高居第一，三星第五

IT之家 12 月 8 日消息 IDC 最新报告显示，在家工作和学习所带来的巨大需求，使得全球 PC 显示器市场在第三季度达到了令人印象深刻的高度。与去年同期相比，销量增长了 15.9%。全球出货量远超预期，超过 3750 万台，上一次超过这个数字还是在 2012 年第三季度。

数据显示，戴尔三季度出货 635.9 万台显示器，份额达到 16.9%，位居第 1，2~5 名分别是冠捷 TPV、惠普、联想和三星。

IDC 数据显示，三星第三季度电脑显示器出货量同比大增 52.8%，达到 337 万台，是前五大厂商中增幅最大的。戴尔第三季度电脑显示器出货量同比下降 1.9%，至 635 万台。

中国冠捷科技有限公司的出货量同比增长 19.8%，达到 567 万台，市场份额为 15.1%，缩小了与戴尔的差距。

“消费者需求推动了近期的大部分上涨，近一半的市场来自于消费者的出货量，这与近年来企业占据了 60% 多一点的销量相比有了很大的逆转，”IDC 表示，“专注于商业的戴尔和惠普经历了收缩，而在线和面向消费者的渠道则增长，这有利于规模较小、更专注于消费者的厂商。”

IT之家了解到，IDC 预测，今年全球电脑显示器的出货量可能达到 1.35 亿台，明年将增长到 1.38 亿台。不过，其预计 2021 年后市场将萎缩。