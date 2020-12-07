三星推出两款高端智能显示器，堪称运行智能电视系统的显示器

IT之家12月7日消息 据三星电子公告，三星现在在韩国市场推出了两款高端智能显示器 M7（32 英寸，UHD）和 M5（32 英寸，27 英寸，FHD）。

三星表示，该产品是一种新型概念监视器，通过外接一台运行 Tizen OS 的智能集线器 (Smart Hub)，无需 PC 即可享受各种内容服务。集成大量的智能功能，用户只需一部显示器即可观看各种内容。

三星智能显示器可通过无线连接进行网络连接。此外，还有 Netflix、Youtube 等订阅内容。此外，还为在家办公的用户提供了远程连接 (Remote Access)功能和云服务的微软 Office 365 套件。

此外，三星智能显示器支持 “Bixby”语音遥控，提高了显示器和其他设备之间的联系。

该智能显示器也拥有普通显示器的功能，例如可以通过 USB C 接口充电，最高可提供 65W 的功率或 10Gbps 的传输速率，还支持 USB 2.0 和蓝牙 4.2 等各种连接功能。

IT之家了解到，M7 32 英寸版本和 M5 32 吋和 27 吋的产品价格分别为 550,000 韩元（直接换算约 3321 元人民币）、410,000 韩元（约合 2475 元）和 350,000 韩元（约合 2113 元），现已上架 Kakao Makers，并从 28 日起通过电商（例如 Samsung.com）购买。