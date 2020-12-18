三星 Galaxy S21 系列超前预约正式开启

IT之家12月18日消息 12 月 18 日上午 9 点，三星 Next Galaxy 旗舰手机超前预约正式开启，截至时间为正式发布，也就是明年 1 月 14 日。

值得一提的是，此次活动每个用户仅限参加一次。同一身份证号、手机号、设备号（包括但不限于 IMEI、MEID、序列号、MAC 地址）、微信号、支付宝账号，满足任一条件均视为同一用户。

超前预约用户在三星2021年首款旗舰手机新品中国大陆地区上市首销期间购买并申领优惠的，即可获得抽奖机会。累计抽出21名超前预约用户，按照已购型号，再赠送一台同款手机（颜色随机）。详细抽奖规则在新品中国区发布会时正式公布。

限超前预约期间内通过 “三星会员俱乐部”微信服务号、扫描门店独特二维码支付 100 元预约，并在三星 2021 年首款旗舰新品中国大陆地区上市首销期内在三星指定渠道购买并申领的用户享受。

2020 年 12 月 18 日起通过 “三星会员俱乐部”微信服务号、扫描门店独特二维码支付 100 元预约三星 2021 年首款旗舰新品，并在中国大陆地区上市首销期间内购机的可享受神秘预约购机权益，预约购机权益将在新品中国区发布会时正式公布。