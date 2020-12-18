嫦五归来后，我们将于 12 月 20 日见证长征八号火箭首飞

IT之家12月18日消息 嫦娥五号昨日圆满完成我国首次地外天体采样返回任务。中国航天宣布，长征八号将于 12 月 20 日进行首次发射任务。

本周三 8 时 20 分，承载着长征八号遥一运载火箭的活动发射平台，驶出发射场垂直测试厂房，经两个多小时平稳行驶，安全转运至发射区，加注推进剂只待发射。

据此前消息，此次长八首飞是一箭五星的发射任务，除了发射航天科技集团公司五院的试验卫星外，它还将搭载 4 颗实验小卫星。

长征八号是一款中型的商用火箭，采用模块化组装理念，以商业化、低成本、方便快捷、好使用为目标，地球同步转移轨道运载能力达 2.8 吨级，也填补了我国 700 公里太阳同步轨道 4.5 吨左右运载能力的空白。其后续型号将是可回收火箭，预计 2025 年发射。

IT之家了解到，长征八号于 2016 年首次亮相，类似于 Space X 的 “猎鹰九号”，是我国在火箭回收领域实现的一次新突破，未来将代表我国航天征战全球商业航天市场。

据公开信息，长征八号与之前的 “长征系列”火箭相比，长八火箭为两级半构型，一子级状态与长征七号火箭芯一级基本一致，直径 3.35 米，同时捆绑两个 2.25 米助推器，每个助推器采用 1 台 YF-100 发动机，二子级状态与长征三号甲系列火箭三级基本一致，直径 3 米，捆绑两个 2.25 米助推器，每个助推器采用 1 台 YF-100 发动机。

如果说五公主点亮了中国航天探索宇宙，那么长八首飞则宣示我国航天人将迎来新的旅程，助我国航天事业将进一步走向浩瀚宇宙，拥抱星辰大海。